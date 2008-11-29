НБУ попередив про зростання цін на товари

Зростання світових цін на нафту буде створювати додатковий інфляційний тиск в Україні в короткостроковій перспективі, однак в подальшому цей вплив буде нейтралізовано за рахунок зростання цін на товари українського експорту.

Про це йдеться в витягу з протоколу засідання Комітету НБУ щодо монетарної політики.

Відзначається, що підвищення цін на нафту на світових ринках досить швидко відбивається на цінах в Україні в зв'язку зі значною часткою вартості паливно-мастильних матеріалів в собівартості готової продукції.

"Це буде створювати додатковий інфляційний тиск і позначиться на показниках інфляції в короткостроковій перспективі. У той же час, члени комітету очікують, що вплив підвищення світових цін на нафту на цінову динаміку в Україні буде нейтралізовано в більш тривалій перспективі ", - йдеться в документі.

Регулятор пояснив, що зростання цін на нафту буде визначати поступове підвищення цін і на інші товари на світових ринках, в тому числі українського експорту.

"Збільшення валютних надходжень відіб'ється на обмінному курсі гривні і, відповідно, послабить інфляційний тиск", - наголошується в документі.

Крім того, як зазначив НБУ, сприятливі погодні умови навесні цього року, що дозволяють розраховувати на хороший урожай зернових культур і ранніх овочів-фруктів, сприятиме стрімкому уповільненню зростання цін на продукти харчування.