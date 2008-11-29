Как пронести здоровье до гробовой доски?

Может, и есть темы покруче для наших голов и душ, может быть: деньги, например. Но когда многочисленные примеры показывают, что деньги не могут радовать при болячках, все становится на свои места. Ясно, что физическое здоровье может немедленно поместить меня в любое место в диапазоне от ада до рая. Кстати, со всеми моими деньгами. Или без них.

И тут сразу возникает проблема, связанная с медициной: это прежде всего мощный финансовый поток, может быть, даже мощнейший. Грех же не воспользоваться деловым людям в белых халатах страхом каждого перед болячками? Вот и пользуются, причем чем дальше, тем больше. Ну например, городской больничный комплекс из года в год растет как количественно, так и качественно. Но что интересно, от него не отстает и рост числа операций и прочего. Обратите внимание, при практически том же количестве населения. Т.е. радостный итог только у медиков: они стали крупнейшим предприятием города.

Конечно, верно и то, что средняя продолжительность жизни растет. Но какой ценой? Нужно долго-долго и много-много работать, я становлюсь полностью не свободен все лучшие годы. Ведь работать я буду не только на себя, но и на того парня. Который в белом халате. Нужно что-то менять. Естественно, менять я могу только самого себя. И начинать нужно с информации, умного совета, мудрой поддержки.

Не пропустите возможность подключиться к каббале, которую активно распространяет известный каббалист Михаэль Лайтман также в книгах по каббале. Уже несколько десятилетий он пытается соединить всех нас в единое целое на основе достижений духовнойнауки. И тут уже, друзья, ситуация радикально другая от обычной. Обычно как происходит: скажем, защищают диссертацию о пользе яблочного сока. А на следующий год новая диссертация показывает вред. А на следующий год новая работа снова хвалит замечательный напиток. И все соискатели довольны. А мы?

В каббале такого принципиально нет: базис тот же, что и тысячи лет назад. Происходит только более точная интерпретация на современном языке. Но суть та же: сознание определяет здоровье, а не наоборот. Если я правильно воспитан, если у меня хорошее окружение, в котором мне надежно и безопасно, то что же может выбить мое здоровье из состояния равновесия?

Небольшой, но емкий и важный материал называется “Здоровье тела – равновесие души”. Да, именно такая последовательность для желанных изменений: “Лечение отдельных органов тела ничего не дает”.

Александр Шерман