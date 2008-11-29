Рік під блокадою: послабити Катар не вдалося

Рік тому чотири країни Ради співробітництва країн Перської затоки (GCC), очолювані Саудівською Аравією, а потім ОАЕ, Бахрейном і Єгиптом, встановили повну повітряну і морську блокаду для Катару.

Блокада була введена головним чином для зниження політичної автономії та економічної незалежності Катару, оскільки країни звинуватили Доху в підтримці тероризму. Судячи з усього, рік по тому криза не вщухає.

У неділю, 3 червня, в листі президенту Франції Еммануелю Макронe саудівський король Салман пригрозив військовими діями, якщо Катар купить ракети класу S-400 з Росії.

Незважаючи на те що Ер-Ріяд грає домінуючу роль в регіоні Перської затоки, Катар візьме гору, якщо придбає ці ракети. Саудівська Аравія також побоюється застосування цих ракет, заявив заступник голови комітету Ради Федерації з оборони кібербезпеки Олексій Кондратьєв.

Чи підірвало ембарго економіку Катару? 16 травня Катарський національний банк повідомив, що профіцит поточного рахунку зріс до 6,4% від ВВП в IV кварталі на тлі зростання цін на нафту.

Після введення блокади Катар, одна з найбагатших країн у світі, був змушений звернутися до свого Фонду суверенного добробуту, щоб утримати економіку від краху.

Вплив блокади на економіку обмежувався для Дохи, яка в цьому році заробила $ 12 млрд на випуску облігацій.

Вперше в історії російський міністр оборони відвідав Катар. Сергій Шойгу зустрівся не лише з главою військового відомства, а й з еміром близькосхідної держави. Сторони уклали договір про військово-технічне співробітництво.

Для міжнародних інвесторів зберігається хороша атмосфера в Катарі, але фінансові операції перемістилися в Дубай, Нью-Йорк і Лондон, що призвело до зниження обсягів фінансових операцій в Катарі.

Катар є найбільшим експортером СПГ і підписує нові контракти на поставку. Торговельні зв'язки, засновані на експорті СПГ, допомогли Катару зберегти свої відносини з багатьма країнами, не ізолювавши його після кризи.

Хто загрожує Катару? Саудівська Аравія - найбільша країна Перської затоки, з найбільшою чисельністю населення, сильною економікою і армією, а також великими запасами нафти регіону. Це пояснює, чому більшість сусідів Саудівської Аравії постійно стурбовані військовою загрозою. Катар, розміром зі штат Коннектикут, ніколи не вважав себе загрозою для більших країн Перської затоки. Однак ОАЕ і Саудівська Аравія дотримуються протилежної думки, ставлячи Катар в підлегле становище.

У 2014 р ОАЕ і Саудівська Аравія протягом короткого періоду часу відкликали своїх послів з Дохи, щоб дати зрозуміти Катару, що більше не мають наміру миритися з його політикою.

Саудівська Аравія вважала Катар новим світовим гравцем в сферах енергетики, фінансів, інвестицій і ринків нерухомості, розуміючи, що Доха стає вагомим зовнішньополітичним гравцем, кидаючи виклик позиції Саудівської Аравії в якості домінуючого дипломатичного і політичного гравця Перської затоки.

В даний час вимоги, які виходять від двох найбільших арабських країн, націлені не тільки на зовнішню політику Катару, але також на її історію, легітимність і суверенні права.

Великі країни Перської затоки навіть припинили авіаперельоти, користуючись послугами Qatar Airways, заблокувавши сухопутні кордони з Саудівською Аравією і використання портів для кораблів Катару.

Експорт СПГ зберіг стабільну економіку країни, так як Катар є одним з найбільших експортерів СПГ в світі, загальна частка експорту якого становить 60%. Він також є одним з найбільших постачальників СПГ до Індії, маючи експорт на 27,3% більше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року в 24 тис. катарських ріалів в квітні 2018 г. Це основне джерело доходу, яке не відчуває на собі значний вплив. Воно буде як і раніше залишатися ключовим джерелом доходу, якщо не буде конфронтації з Іраном.