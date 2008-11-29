Україна прийняла закон про боротьбу з корупцією

Парламент України прийняв закон про створення спеціального суду для розгляду справ про корупцію, що є ключовим кроком для забезпечення нового траншу фінансової допомоги, що необхідна для зниження зростаючого боргового тягаря, передає Reuters.

Закон покликаний виключити вплив політики на судові рішення в Україні, де укорінена корупція залишається стримуючим фактором для іноземних інвесторів. Надійні міжнародні експерти допоможуть відібрати обраних суддів.

Президент Петро Порошенко назвав голосування лакмусовим папірцем, що свідчить про здатність країни боротися з корупцією, і після того як закон був прийнятий, він сказав, що це перемога для України, а прем'єр-міністр Володимир Гройсман зазначив, що це підштовхне економічне зростання.

"Ми дали чіткий сигнал всій країні і міжнародним партнерам про те, що боротьба з корупцією посилюється", - сказав Гройсман.