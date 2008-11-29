Чи можна «прокачати» імунну систему так, щоб взагалі перестати хворіти

Кожен з нас хоче бути людиною, яка ніколи не хворіє. Тим, хто в офісі якимось чином проскакує ГРВІ, і тим, хто не відчуває абсолютно ніяких ознак нездужання навіть тоді, коли всі члени його сім'ї лежать з температурою. Чи є якийсь секрет, який дозволяє вивести імунітет на абсолютно новий рівень? Або вся справа в генетиці, так що тренуваннями і моржуванням справі не допоможеш? Розбиратися, чи можна насправді «прокачати» свою стійкість до інфекцій, будемо прямо зараз.

Імунітет вроджений і адаптивний

Почнемо з того, що імунні системи організму діляться на дві категорії: вроджена і адаптивна. Вроджений імунітет складається з неспецифічних білків і клітин, які приводяться в дію при будь-якому типі травми або хвороби, якщо це буде навіть невелика подряпина.

А ось адаптивний імунітет - річ куди більш конкретна. Коли ви підхоплюєте застуду або грип, клітини адаптивної імунної системи активізуються, щоб точно визначити, що це за хвороба. Як тільки вони це зроблять, тут же почнуть виробляти додаткові імунні клітини, здатні знайти і знешкодити інфекцію. Причому, клітини-воїни залишаться в організмі, так що наступного разу, коли ви зіткнетеся з тим же вірусом або тими ж бактеріями, імунна система буде точно знати, що їй з ними робити. Ось чому неймовірно складно і навіть майже неможливо стати жертвою однієї і тієї ж (в сенсі структури) інфекції двічі.

Такий механізм пам'яті дуже зручний, і саме завдяки йому багато вакцин працюють. Як відомо, вакцина - це крихітний вірус або невелика доза бактерій, які, потрапляючи в організм, змушують імунну систему створювати клітини-протектори і запам'ятовувати інфекцію. Але проблема в тому, що послідовність дій має тут першорядне значення. Спочатку ви вступаєте в контакт з вірусом, і тільки потім виробляєте імунітет до нього - ніяких відхилень від графіка.

Існує незліченна кількість вірусів і різні форми грипу (з цієї причини вакцина проти грипу не завжди ефективна), і не існує способу навчити тіло боротьбі з кожним з них. З іншого боку, надія у нас все-таки є.

Як допомогти своєму імунітету

Як вроджена, так і адаптивна імунна система потребують правильних типах клітин в правильних кількостях для правильної роботи, пише Popular Science. Тобто, якщо ми хочемо «прокачати» імунітет, то необхідно знати, як підтримувати цю правильну кількість.

«Це питання на мільйон, - зізнається PopSci Меган Мейер (Megan Meyer), директор з наукових комунікацій в Міжнародній раді по інформації про харчові продукти (International Food Information Council). - Наша імунна система жорстко регулюється, і у нас немає інструментів для збільшення однієї частини в порівнянні з іншого. Але навіть якщо б такі інструменти були, це не обов'язково принесло б нам користь. Збільшення кількості тих чи інших імунних клітин, якщо це не потрібно для боротьби з інфекцією, може призвести до запалення в організмі і навіть аутоімунного захворювання».

У той же час експерт визнає, що те, що ми їмо, і те, як ми дотримуємося режиму, може впливати на стан нашої імунної системи. Сон, наприклад, впливає на імунітет відразу декількома способами. Деякі дослідження показують, що під час хвороби сон допомагає швидше доставити імунні клітини в лімфатичні вузли, де вони починають свою роботу. А інше дослідження, проведене в рамках тестування вакцини проти гепатиту А, показало, що учасники експерименту, які спали не менше 8 годин вночі, в результаті мали вдвічі більше антитіл до гепатиту, ніж ті, які не дотримувалися режим.

Говорячи про харчування, збалансована дієта дозволяє збалансувати і імунну систему. Дослідження показують, що особливо для цього важливий білок, який є ключем до формування не тільки імунних, а й взагалі всіх клітин в організмі. При цьому білок містить L-аргінін - амінокислоту, яка допомагає генерувати імунні клітини, необхідні як для боротьби з вірусом грипу, так і для відновлення тканин.

У мікронутріентному масштабі самим добре вивченим у зв'язку з імунітетом елементом є цинк. Кілька подвійних досліджень з використанням цинку на першому етапі застуди показали, що це дозволило скоротити тривалість і тяжкість інфекції. Огляд 20 досліджень (1700 учасників) також показав, що цинк зменшує тривалість симптомів застуди. І у дослідників є ідея механізму, за допомогою якого він працює: завдяки унікальній формі риновірусу цинк здатний приєднуватися до вірусу, перешкоджаючи подальшому зараженню. Ось чому продукти з цинком, включаючи червоне м'ясо, морепродукти і цільні зерна, вважаються відмінними імуномодуляторами.