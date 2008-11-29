Рада прийняла закон про дипломатичну службу

Верховна Рада прийняла закон "Про дипломатичну службу" з пропозиціями президента України Петра Порошенка.

Відзначимо, в минулому році Рада вже приймала даний документ, проте на початку травня нинішнього року президент забракував закон про дипломатичну службу і повернув його в Раду без підпису. Главу держави не влаштувала норма, згідно з якою Міністерство закордонних справ зобов'язане консультуватися з Комітетом Ради у закордонних справах про призначення послів. Згідно з раніше ухваленим документом, перед внесенням кандидатури дипломата для призначення за кордон на розгляд президенту МЗС повинен спочатку проконсультуватися з Комітетом.

Серед іншого Рада погодилася на пропозицію президента виключити із закону норму про те, що Кабінет міністрів наділений повноваженнями щодо визначення статусу, завдань і функцій спеціальних дипломатичних місій, які визначені як тимчасові, представляють Україну і направляються до іншої держави.