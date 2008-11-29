Выбираем сервисный центр по ремонту ноутбука

Что делать, если поломался ноутбук или компьютер? Не стоит пытаться сделать ремонт «своими руками», по статьям в Интернете. Уровень сложности современной техники требует большой квалификации, знаний, опыта и специального оборудования. Такое доступно в большей степени специализированным сервис-центрам.

Рынок услуг по ремонту компьютерной техники предлагает широкий выбор. При этом найти хороших, ответственных мастеров является серьезной задачей. Ведь клиент рискует имуществом, деньгами и временем. Много недобросовестных «специалистов», желающих погреть руки на проблемах людей, ничего не дав взамен. Как сделать правильный выбор?

Порядок и критерии выбора

Нельзя отдать свою технику на ремонт первому попавшемуся центру, который выдаст Интернет при поиске. Нужно потратить небольшое время на сбор информации.

Алгоритм действий:

Поговорить со знакомыми. Может кто-то пользовался услугами хороших мастеров. Но в данном случае простота выбора может скрывать некомпетентного специалиста, которому хотят оказать поддержку. Кроме того, это может быть парень, сидящий дома, не имеющий оборудования для диагностики и ремонта. Он может и хороший спец, но потратит на решение ваших проблем больше времени, сил, и в конечном результате ваших денег, чем нужно. Сделать запрос в Интернете, посмотреть несколько сайтов и сделать несколько звонков. При просмотре сайтов нужно обратить внимание: на качество оформления, удобство использования, наличие информации об адресе и реальное нахождение фирмы по нему. Также необходимо посмотреть наличие производителя ноутбука в перечне сервис-центра. Во время телефонных переговоров из списка потенциальных исполнителей выкидываются: отвечающие на звонок не сразу или вообще не отвечающие, грубияны и не имеющие терпения отвечать на все вопросы клиента. Найти отзывы на понравившийся фирмы. Здесь необходимо учесть, что отзывы на официальном сайте могут сильно отличаться от отзывов в социальных сетях и на специальных сайтах. Если фирма существует давно, то отзывы должны быть за все это время, а не сконцентрированы в один период. Это могут быть заказные отзывы. Отсутствие отзывов также является хорошим признаком, так как большинство людей очень редко оставляют положительные отзывы, а вот недовольные клиенты частенько желают выплеснуть недовольство. Если предварительно составить список вопросов и после сбора информации получится табличка со всеми изученными фирмами, то выбор будет очевидным.

Перечень основных вопросов:

Наличие сайта, его уровень;

Отзывы;

Квалификация, опыт работы специалистов;

Наличие запасных частей, возможность заказа;

Стоимость работ;

Время выполнения;

Гарантии.

Низкая цена на проведение работ и уклончивые ответы о времени являются плохим признаком. Ни один хороший специалист не будет работать по минимальной цене. А время выполнения ремонтных работ после диагностики настоящий мастер может определить достаточно точно.

Ремонт ноутбуков в Киеве

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