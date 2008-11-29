Бонусы на лучшие игровых видеослотах на игровом портале Gaminatorslots Kazino

С появлением виртуальных азартных игровых клубов сбылась мечта многих гэмблеров. Теперь не только они «кормят» казино своими деньгами, но и заведение поощряет свих посетителей щедрыми бонусами и кэшбеком. Это весьма выгодно, ведь всего лишь пополнив депозит можно получить 100% от суммы на свой счет. Помимо приветственных бонусов проверенные игровые клубы стараются поощрять активных игроманов презентами и привилегиями.

Именно такую позицию занимает в отношении бонусной политики именитое казино Гаминатор слотс. На своем официальном интерне-портале http://gaminatorslotskazino.ru/ оно щедро одаривает как новичков, так и активных слотоманов.

Преимущества игры на аппаратах в казино GMSlots kazino

Помимо бонусной программы на сайте клуба можно найти еще массу достоинств:

Возможность скачивать на свой гаджет или ПК автоматы, чтобы иметь доступ к ним даже без подключения к сети интернет;

Два режима игры. Демо – бесплатный без авторизации и пополнения депозитных средств. Игра на деньги – с обязательной регистрацией и положительным балансом счета;

Удобство и быстрота пополнения «кассы» с помощью надежных платежных сервисов, электронных кошельков, карт Виза и МастерКард, и проч.;

Очень быстрое подтверждение вывода выигранных средств – полчаса в будни (8ч в выходные и ночью);

Разнообразный лицензионный софт не только от Новоматик, но и от таких именитых разработчиков, как МегаДжек и Игрософт;

Различные по тематике симуляторы. Есть барабанные слоты, автоматы «777», рулетка, карточные игры, видеопокер;

Классика гэмблинга (например, аппарат «клубнички») существует в клубе наряду в продвинутыми 3d новинками;

Также можно поучаствовать в регулярных турнирах, проводимых среди посетителей казино;

Специалисты суппорт на связи круглосуточно, поэтому все вопросы и трудные ситуации «разруливаются» в кратчайшие сроки;

Протокол конфиденциальности соблюдается безукоризненно. Не стоит переживать, что в третьи руки попадут персональные данные игромана или его денежные средства.

Яркий интерфейс и понятная навигация являются достойной «оберткой» для столь качественной «начинки» портала казино. Разделение всего контента по подразделам и блокам помогают гэмблерам быстро находить нудный видеослот, знакомиться с правилами посещения казино, регистрироваться и пополнять депозит, и т.д. А дополняет атмосферу веселья и азарта ненавязчиво звуковое сопровождение игры.