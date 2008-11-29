Зняття депутатської недоторканності стане елементом шантажу опозиційних депутатів

«КСУ прийняв таке рішення, спираючись не лише на своїй думці, але і на певних побажаннях влади. Це рішення може бути використано в двох площинах. Перший варіант - для політичного піару. Влада почне розповідати, що Рада прийме рішення про зняття депутатської недоторканності. Влада може використовувати цю ситуацію для піару на президентських і парламентських виборах. Порошенко може піти на вибори з гаслом, що 20 років з нардепів не могли зняти недоторканність і тільки він зміг. Другий варіант - це елемент шантажу і тиску на опозиційних депутатів », - сказав Р. Бортник.

Він уточнив, що позбавлені депутатської недоторканності опозиційні нардепи стануть ще більше легкою жертвою для силовиків, які підпорядковуються Президенту і його оточенню.

«Зняття депутатської недоторканності може бути використано, як інструмент зняття силового тиску на незалежних політиків. Думаю, що за відповідний законопроект спробують проголосувати до виборів і спробують розіграти піар-карту. Чи встигнуть за нього проголосувати, поки сказати складно. Шанси 50 на 50 », - резюмував Р. Бортник.

Нагадаємо, 7 червня, Конституційний суд України на закритому засіданні дійшов висновку, що пропозиція скасувати депутатську недоторканність відповідає Конституції.

Таке рішення суд прийняв після звернення Верховної Ради про надання висновку щодо відповідності законопроекту №6773 (про внесення змін до Конституції України в частині скасування депутатської недоторканності) вимогам ст. 157 і ст. 158 Конституції України.

Таким чином, законопроект №6773 може бути розглянутий парламентом.

Повідомлялося, що законопроект №6773 був зареєстрований у Верховній Раді 19 липня 2017 року. Його ініціаторами стали 158 народних депутатів найрізноманітніших фракцій.

Законопроект має намір вилучити з тексту Конституції України ч. 1 і ч. 3 ст. 80, в яких йдеться про гарантії народним обранцям депутатської недоторканності, про непритягнення їх до кримінальної відповідальності і заборону на затримання або арешт без згоди Верховної Ради.

19 жовтня 2017 року законопроект був направлений до Конституційного Суду.