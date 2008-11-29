Нову зброю проти супербактерій знайдено в тютюні

Пептид, виділений з квіток тютюну крилатого, стане основою для потужних антибіотиків нового покоління.

Підступні супербактеріі продовжують атаку на людство. Їм вже не страшні існуючі ліки, і вчені йдуть на хитрість, щоб здобути перемогу над патогенами: вони не дають їм обмінюватися генами стійкості і навіть складають для них "колискові".

А може, все набагато простіше, і рішення підкаже сама природа? Такий підхід приваблює все більше дослідників. Вони вже знайшли нову зброю для боротьби з супербактеріями в молоці утконосів, іншими ефективними засобами поділилися мурахи і змії.

Нещодавно для цієї мети були використані і рослини. Так, австралійські вчені виявили в одному з видів тютюну пептид, який може стати основою для нового покоління найпотужніших антибіотиків.

"Інфекційні хвороби є однією з основних проблем світової охорони здоров'я, і, за прогнозами, протягом наступних 30 років нас очікує стрімке зростання смертності з цієї причини", - розповідає провідний автор нової роботи Марк Хулетт (Mark Hulett) з Університету імені Ла Троб.

За його словами, супербактеріі виробляють резистентність такими темпами, що запаси ідей і нових варіантів препаратів виснажуються швидше, ніж їх вдається перемогти. Згодом, і досить скоро, медицина може виявитися безсилою. Так що слід розробляти принципово нові і дуже потужні варіанти ліків.

Тому дослідники і звернулися до рослин. Почати вирішили з виду під назвою тютюн крилатий, він же тютюн запашний (Nicotiana alata).

Це декоративна трав'яниста рослина відома своєю унікальною здатністю: вона захищає себе від інфекцій, виробляючи особливі протигрибкові молекули. Її основу складає пептид під назвою NaD1, який відноситься до класу дефензіни.

Фахівці виділили цей пептид з квіток тютюну крилатого і перевірили, чи можна використовувати його в якості протимікробного агента для людей.

Виявилося, що NaD1 ефективно знищує мікроорганізми, відомі як діполідний грибок (Candida albicans). Ці дріжджоподібні гриби мешкають в шлунково-кишковому тракті людини і в 80% випадків є нешкідливими. Однак у людей з ослабленим імунітетом вони викликають молочницю, а у пацієнтів з імунодефіцитом (набутим, наприклад, через СНІД, хіміотерапії проти раку або трансплантації органів) ці гриби стають причиною серйозних і смертельно небезпечних захворювань.

При цьому гриби C. albicans вже встигли виробити стійкість до більшості існуючих антибіотиків.

В ході експериментів з використанням австралійського синхротрона фахівці вивчили кристалічну структуру пептиду і з'ясували, що він ефективно знищує диплоїдні гриби. Пептид "проколює" зовнішні стінки їх клітин, через що мікроорганізми буквально вибухають і гинуть.

За словами Марка Хулетта, це абсолютно новий спосіб боротьби з інфекціями.

"Це захоплююче відкриття, яке можна використовувати для розробки нового класу антимікробної терапії для лікування ряду інфекційних захворювань, включаючи стійкий до кількох лікарських засобів золотий стафілокок і вірусні інфекції, такі як ВІЛ, вірус Зика, лихоманка денге і енцефаліт долини Мюррей", - робить висновок учений.