Ортопедический стул № 9 (666) 5-20 червня 2018 року Для удобного положения во время работы за офисным столом, поддержания здоровья всей опорно-двигательной системы, предупреждения болезней многих внутренних органов, повышения работоспособности следует приобрести и использовать ортопедический стул. Такой стул особенно необходим школьникам, компьютерщикам, работникам офисов и всем тем, чья работа сопряжена с постоянным положением сидя. Особенности ортопедического стула Преимущества ортопедического стула по сравнению с обычным стулом заключаются в том, что он дает возможность пользователю занять положение, соответствующее анатомическим особенностям тела: Ноги должны опираться на поверхность пола всей стопой, что следует учесть при подборе стула по высоте, особенно это касается детского стула – если ребенок не достает до пола или касается поверхности только кончиками пальцев, то стул выбран неправильно;

Угол сгиба в коленном суставе должен равняться 90, спина при этом соприкасается со спинкой;

Мышцы спины и плечевого пояса должны быть расслаблены. Если мышцы спины, шеи и плеч затекают, значит, стул подлежит регулировке. Свойства стула с ортопедическими свойствами Ортопедические кресла обеспечивают правильное положение, уменьшают усталость и предотвращают заболевания опорно-двигательной системы благодаря особенностям конструкции: Спинка стула повторяет анатомические изгибы позвоночника, придавая телу правильное положение, когда спина полностью соприкасается с ее поверхностью - снимается избыточное давление на отдельные точки, мышцы спины не затекают. В поясничной области выполняется утолщение для качественной опоры, предупреждения болей, связанных с давлением на поясничные позвонки;

Эргономичное кресло с возможностью регулировки, позволяет подстраивать его под особенности тела сидящего. В качественных моделях изменяется общая высота креста, высота сидения и его глубина, высота спинки, угол наклона подголовника и спинки. Также синхронизируется угол наклона сиденья и спинки, благодаря чему сидящий может занять наиболее комфортное положение в соответствии с анатомическими характеристиками;

Динамическое анатомическое кресло позволяет пользователю изменять положение, например, раскачиваться. Благодаря такой особенности, уменьшается нагрузка на столб позвоночника, оптимизируется кровоснабжение органов малого таза, предупреждается затекание мышц спины и плеч. Рекомендуется приобрести тем, кто должен длительное время проводить в положении сидя. Для комфорта пользователя, чаще всего жесткость раскачивания изменяется;

Возможность регулировки глубины сидения, позволяет человеку удобно устроиться, а также улучшает снабжение кровью внутренних органов;

Высота подъема, а часто и ширина подлокотников регулируется;

Офисное кресло бывает со стационарными и съемными подголовниками с регулируемым углом наклона. Благодаря этому, можно добиться максимального расслабления мышц шеи и плечевого пояса, чтобы с комфортом отдохнуть во время короткого перерыва в рабочем процессе;

Обивка кресел выполняется из воздухопроницаемой ткани или сетки, обеспечивающих оптимальный микроклимат. Материалы должны быть гигроскопичными и стойкими к износу;

В отдельную группу выделены кресла с массажирующими элементами, которые устанавливаются не только в офисах, но и в массажных кабинетах. Эти элементы располагаются в корпусе спинке и передвигаются вдоль позвоночника;

Станина кресла устанавливается на 5-ти лучевой крестовине, на концах которой расположены колесики. Цена анатомического офисного кресла зависит от функциональных возможностей, размера, материалов. Для офисных кабинетов подойдет упрощенный вариант с минимальным набором функций, а для руководящего звена - дорогостоящие модели с расширенным функционалом из натуральных материалов Как выбрать кресло Критерии оценки при покупке стула: Для пользователей, проводящих за столом 2-3 часа в сутки, необходим упрощенный облегченный вариант с базовыми функциями;

Для тех, кто проводит в положении сидя 3-5 часов, требуется динамичное кресло с большим количеством регулируемых функций;

Если время превышает 6 часов в сутки, то спинка и сиденье должны синхронизироваться, чтобы адаптировать стул под потребности пользователя. Где приобрести Выбрать необходимую модель, соответствующую статусу и финансовым возможностям пользователя, можно на сайте Ortocomfort.ua, где есть ортопедические кресла с различным функционалом. Інші статті номеру «Нафтогаз»: Голландські активи «Газпрому» арештовані для виплати Україні 2,6 мільярда доларів

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