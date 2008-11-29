Україна знайшла нового постачальника газу

Україна і Катар проводять переговори щодо постачання катарського зрідженого газу.

Про це заявив президент України Петро Порошенко в інтерв'ю катарському телебаченню Al Jazeera, передає Finance.ua.

"Ми зараз ведемо переговори з керівництвом Катару щодо постачання катарського природного скрапленого газу. І я хочу привітати вас і сказати, що Катар може стати експортером газу в нашу країну - Україну. Газ може поставлятися через вже існуючий регазифікаційний термінал в Польщі. І Україна дійсно може отримати катарський газ ", - сказав він.

Разом з тим, за словами президента України, це тільки перший крок.

"Ми домовилися з нашими катарським партнерами запросити до співпраці наших друзів з Туреччини. Ми отримали їх запевнення про можливість реалізації проекту з постачання катарського природного газу безпосередньо через Туреччину, а не тільки через Польщу. Ми будемо дуже раді відкрити наші двері для катарських компаній, щоб вони прийшли на український енергетичний ринок, це було б дуже важливо. Я вважаю, що реалізація такого проекту сприяла б зміцненню енергетичної безпеки моєї країни ", - зазначив Порошенко.

Глава держави також повідомив, що Україна експортує щорічно в країни арабського світу українських товарів на суму $ 8 млрд, і тому співпраця з арабським світом займає важливе місце в її економічній стратегії і зовнішній політиці.