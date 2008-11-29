Чи корисний білок, і якщо так - то який?

Білки - найважливіші поживні речовини, необхідні для того, щоб будувати і ремонтувати різні тканини тіла. Організм отримує їх з їжі: тваринної або рослинної. Кардіологи рекомендують дієту з високим вмістом білка при серцевій недостатності, проте нове дослідження, що проводилося в Фінляндії, показало, що є одне «але»: можливо, варто проявляти помірність при вживанні тваринних білків. В ході роботи фахівці з Університету Східної Фінляндії (University of Eastern Finland) стежили за здоров'ям майже 2400 чоловіків у віці від 42 до 60 років протягом майже двох десятиліть. Учасників розділили на чотири групи за рівнем споживання білків, і у тих людей, які їли найбільше білка, на 33% частіше розвивалася серцева недостатність. Найсильніше ефект спостерігався від тваринних білків. Риба або яйця при цьому ризик розвитку серцевої недостатності не підвищували. Втім, самі вчені відзначили, що в їх дослідженні були певні обмеження.

Співробітники ж Університетської лікарні в Гронінгені (University Medical Centre Groningen, Нідерланди) заявили, що людям, які вже живуть із серцевою недостатністю, білок більш ніж корисний. У цій роботі вивчалися медичні дані майже 2300 осіб з 11 європейських країн, в середньому учасникам було по 68 років, трохи більше чверті було жіночої статі. Їх також розділили на групи і підрахували, скільки людей померло з кожної з них. Серед тих, хто вживав по 40 грамів білка в день і менше, помер 31%, а серед тих, хто їв по 70 грам білка і більш - 18%. Як пояснив провідний автор дослідження, білок допомагає будувати м'язи, без яких складно говорити про здоров'я.

Американська асоціація серця (American Heart Association) рекомендує обмежувати тільки тваринні білки - ті, що містяться в м'ясі. Яйця ж, бобові, рибу, молочні продукти можна їсти без страху «передозування» білка. Білок повинен складати 10-35% добового раціону, і оптимально розподіляти його за всіма прийомами їжі, щоб його було не більше 30 грамів за прийом (якщо людина не займається інтенсивними тренуваннями).