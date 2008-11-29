"Торгова війна" з США вимагатиме від ЄС трансформації

Міністр торгівлі США Уілбур Росс оголосив, що Білий дім вводить 25% -й тариф на імпорт сталі і 10% -й тариф на імпорт алюмінію з Канади, Мексики та ЄС, створюючи умови для "торгової війни" з рядом найкращих європейських союзників Америки .

Незабаром після оголошення тарифів у Вашингтоні президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер пообіцяв, що варто готуватися до "відповідних заходів". ЄС було б важко відповісти на агресивну торговельну практику, характерну для адміністрації Трампа. Раніше торгова комісія ЄС заявила, що буде стягувати мита в розмірі $ 2,8 млрд на американські товари, проте її рішучість у подальших діях поки залишається неясною.

Оскільки адміністрація Трампа оголосила про підвищення тарифів на сталь і алюміній в лютому, ЄС сподівався на звільнення.

Рішення Вашингтона ввести торговельні мита на сталь і алюміній проти країн ЄС, Канади та Мексики викликали передбачувану реакцію. Канада негайно ввела тарифи на імпорт американських товарів, щоб компенсувати збитки.

Сьогодні багато країн-членів ЄС, як і раніше переживають, що США не розглядають їх як союзників. Ця поведінка показує відсутність волі у захисті багатосторонньої торговельної системи, яка протистоїть агресії США.

Влада ЄС заявила про те, що рішення США ввести нові мита не залишає ЄС іншого вибору, крім як почати вводити відповідні заходи.

"Я стурбований цим рішенням. ЄС вважає ці односторонні тарифи США невиправданими і такими, що суперечать правилам Світової організації торгівлі. Це протекціонізм в чистому вигляді", - заявив глава Єврокомісії Жан-Клод Юнкер.

Він зазначив, що в останні місяці Єврокомісія постійно взаємодіє з США на всіх можливих рівнях для спільного вирішення проблеми надлишкових потужностей в сталеливарному секторі.

"США тепер не залишають нам іншого вибору, окрім як приступити до врегулювання спору в рамках СОТ і введенню додаткових мит на ряд імпортних товарів з США. Ми будемо відстоювати інтереси союзу в повній відповідності з міжнародним торговельним правом", - зазначив глава Єврокомісії.

Пропагандистська торгова практика Трампа мала б катастрофічні наслідки для країн ЄС. Американські тарифи на метали - це лише початок, враховуючи, що Трамп зацікавлений в падінні експорту європейських автомобілів в США. Білий дім міг би зайти далі, закликавши ЄС збільшити фінансування НАТО і зажадавши, щоб Німеччина припинила будівництво нафтогазового проекту з Росією.

Німеччина понесе найважчі втрати в торгівлі США і ЄС. Виробничі підприємства Німеччини завжди залишалися сильними американськими конкурентами, чого не любить Трамп. Члени команди Трампа можуть погодитися, що настав час піднести урок німецьким гігантам-виробникам, коли мова йде про конкуренцію з США.

ЄС повинен протистояти США. Забезпечення миру і справедливості може виявитися нездійсненним завданням, якщо не буде готовності до боротьби. Країни ЄС, які прагнуть тільки до доброти, самі ж постраждають від дій американських військ.

Очевидно, є відмінність між відносинами США - ЄС і китайсько-американськими відносинами. Політичні наслідки потенційної "торгової війни" з Китаєм інші. Тому мало хто з Китаю повірить, що ЄС стане на сторону Китаю в протистоянні США. ЄС схвалив минулі протекціоністські зусилля Вашингтона, вчинивши тиск на Китай в сфері прав інтелектуальної власності та доступу до ринків. Китай, США і ЄС переслідують свої національні інтереси. Ситуація ускладнює можливість для обох сторін стати союзниками один для одного.

Адміністрація Трампа не показала ніякої поваги до правил, встановлених СОТ. Європа і Китай виступають проти знущання США і їх торгової протекціоністської практики. Якщо великі економіки не втрутяться, то Трамп перетвориться в сучасного Чингісхана, який захопив Євразію.

Китай і ЄС можуть не співпрацювати з питань торгівлі США, проте дві держави зобов'язані зберігати тверду позицію в зіткненнях з США. І Китай, і ЄС повинні йти на необґрунтовані поступки щодо США, оскільки Трамп не бажає співпрацювати зі світом і вважає за краще застосовувати тактику облоги, пов'язану з торгівлею, для завоювання іноземних держав.

Якщо кожен з односторонніх тарифів Вашингтона зіткнеться з надійними контратаками, це стане перешкодою для протекціоністського порядку. Така безрозсудна поведінку обернеться великими втратами для звичайних американців і підігріє і без того мінливу внутрішню обстановку.

Китай надав тверді контрзаходи для боротьби з тарифами Трампа і буде використовувати їх в якості козиря проти акцій Вашингтона.

Незабаром після того як США вийшли з ядерної угоди Ірану, вони попросили європейські підприємства піти з країни. Багато європейських компаній зробили те ж саме стосовно китайської компанії-виробника смартфонів ZTE. Якщо Європа продовжить відступ, вона виявиться в ролі млявої ляльки, контрольованої імпульсивною маріонеткою.

Якщо нинішня багатостороння торговельна система розпадеться, добробут кожної держави-члена ЄС опиниться в небезпеці. Так що ЄС повинен відмовитися від ідеї можливого звільнення від тарифів США і почати підготовку до майбутньої "торгової війни".