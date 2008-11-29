Сорос: насувається грандіозна фінансова криза

Світ стоїть на порозі нової фінансової кризи. Таку заяву зробив відомий спекулянт Джордж Сорос. Він уточнив, що основною причиною може стати зміцнення американського долара.

Сорос також попередив, що подібна криза в першу чергу загрожуватиме Європейського союзу.

"Ми, можливо, наближаємося до ще однієї великої фінансової кризи", - передає його слова агентство Bloomberg.

Втім, не тільки фінансові ринки можуть стати причиною краху. На його думку, припинення ядерної угоди з Іраном і знищення трансатлантичного співробітництва між ЄС і США неминуче зроблять негативний вплив на європейську економіку і викличуть інші зрушення, включаючи девальвацію валют ринків, що розвиваються.

"Все, що могло піти не так, пішло не так", - додав Сорос, кажучи про міграційний кризу в Європі і політиці економії, які привели до влади популістів, а також до територіальної дезінтеграції Великобританії, пише ТАСС.

"Те, що Європа знаходиться в екзистенціальній загрозі, більше не фігура мови, а сувора реальність", - уклав він.

Серед заходів, які Сорос пропонував для поліпшення економічної ситуації в Європі, - план по скороченню міграційного тиску на континент, а також радикальна реформація самого Європейського союзу, в тому числі відмова від політики, яка зобов'язує держави-члени переходити на єдину валюту.

Додамо, що попередження Сороса прозвучали в той час, коли дворічні облігації Італії демонструють найшвидше зростання, тобто на ринку панує справжня паніка.

Незважаючи на той факт, що пан Сорос приділив більше уваги саме Європі, є думка, що зростання курсу долара загрожує в першу чергу ринкам, що розвиваються.

Індекс долара показав бурхливе зростання і сьогодні досягав максимумів з осені минулого року.

Основна проблема полягає в тому, що борги країн, що розвиваються, номіновані в іноземній валюті, починаючи з 2008 р збільшилися майже втричі до більш ніж $ 8 трлн (велика частина з них номінована в доларах).

Ці борги доведеться повернути, причому незалежно від того, скільки буде коштувати долар відносно валюти, в якій їхні уряди збирають податки або в якій їх корпорації здійснюють продажу.

А повертати борги доведеться вже скоро. За даними Bloomberg, близько $ 250 млрд боргів повинні бути погашені або рефінансовані вже в наступному році. По суті, уряди країн, що розвиваються просто проігнорували уроки історії в особі латиноамериканської боргової кризи 1980-х рр., Азіатської фінансової кризи 1990-х рр. і дефолту Аргентини 2000-х рр.

Так що тут з Соросом складно не погодитися. Одне лише зростання долара може принести величезну кількість фінансових проблем і навіть дефолтів.