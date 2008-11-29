Періодичне голодування може збільшити ризик розвитку діабету

Фахівці попереджають, що популярні розвантажувальні дієти не такі хороші, як здаються.

Періодичне голодування заради схуднення може нашкодити підшлунковій залозі і збільшити ризик розвитку діабету другого типу. Про це заявили бразильські вчені на щорічних зборах Європейського товариства ендокринології.

Як повідомляється в прес-релізі, голодування через день заради зниження ваги погіршує дію інсуліну, в результаті чого може збільшитися ризик розвитку діабету. Простіше кажучи, дієти, засновані на голодуванні, можуть бути пов'язані з довгостроковими ризиками для здоров'я.

Втім, результати дослідження суперечать іншим роботам, опублікованим за останні роки. Багато статей якраз вказували на позитивний вплив на здоров'я від періодичних розвантажувальних дієт. Фахівці вважають, що нові дані повинні бути прийняті до уваги, але з обережністю.

Нове дослідження, проведене командою вчених з Університету Сан-Паулу, Бразилія, було присвячено вивченню впливу голодування на масу тіла, рівень вільних радикалів і функцію інсуліну.

Протягом трьох місяців здорові щури "в повному розквіті сил" періодично піддавалися голодування. Відзначається, вони нічого не їли через день.

Як і слід було очікувати, протягом усього періоду дослідження було зафіксовано зниження загальної маси тіла тварин, але крім цього, було виявлено збільшення абдомінальної (черевної) жирової тканини.

Але найцікавіше, що після трьох місяців такої дієти клітини, що продукують інсулін, в підшлунковій залозі демонстрували пошкодження. Також були виявлені маркери резистентності до інсуліну і збільшення рівня вільних радикалів.

До слова, деякі фахівці вважають, що старіння організму відбувається через накопичення пошкоджень в клітинах, які їм завдають саме вільні радикали.

"Це перше дослідження, яке показало, що, незважаючи на втрату ваги, періодичні голодування в рамках дієти фактично можуть нашкодити підшлунковій залозі і вплинути на функції інсуліну. Все це може привести до діабету або серйозних проблем зі здоров'ям", - говорить одна з дослідниць проекту Ана Бонасса (Ana Bonassa).

За її словами, фахівці повинні враховувати, що люди з надмірною вагою або ожирінням, які вибирають періодичне голодування, можуть вже мати інсулінорезистентність.

"Хоча ця дієта може привести до швидкої втрати ваги, в довгостроковій перспективі можуть виникнути серйозні руйнівні наслідки для здоров'я, такі як розвиток діабету другого типу", - говорить Бонасса.

Дослідження було представлено в рамках презентації на конференції, але поки воно не було опубліковано в науковому виданні, і з цієї причини варто проявляти обережність при оцінці висновків роботи, кажуть експерти.

До того ж, як уже зазначалося вище, результати наукової роботи протилежні декільком дослідженням. Завдяки їм вчені з'ясували, що голодування може поліпшити здоров'я людини.

Зокрема, робота фахівців з Університету Південної Каліфорнії 2017 року засвідчила, що дієта, що імітує голодування, фактично відновила вироблення інсуліну і стабілізувала рівень глюкози в крові у мишей з діабетом. Потім такі результати були відтворені і на людях.

Так чому ж нове дослідження демонструє зовсім інші дані?

Нікола Гесс (Nicola Guess) з Королівського коледжу Лондона говорить, що важливо мати на увазі, що є відмінності між гризунами та людьми, особливо в питанні раціону харчування.

"Наприклад, дієта з високим вмістом жиру викликає інсулінорезистентність у щурів, але такого не відбувається у людей, - пояснює Гесс. - Точний метод неясний з короткого огляду дослідження, але якщо щури голодували протягом одного дня, то це еквівалентно трьом-чотиритижневим голодування у людей! Таким чином, це не може бути застосовано до 24-годинного або 48-годинного голодування, практикується людьми в рамках розвантажувальних дієт ".

Доктор Сімон Корк (Simon Cork) з Імперського коледжу Лондона також передбачає, що маркери хвороби, вивчені в дослідженні, не обов'язково корелюють з початком діабету.

За його словами, "діабет" оцінювався по маркерах, зв'язаних з інсулінорезистентністю.

"Насправді це не означає, що тварини стали діабетиками. Це вказує на цю можливість, але є кращі методи оцінки того, чи стала тварина діабетиком чи ні", - говорить Корк.

Також у 2017 році було проведено тримісячне дослідження за участю 71 осіб. Щомісяця включалось п'ять послідовних днів, що імітують голодування. По суті, люди не зовсім відмовлялися від їжі на ці п'ять днів, вони значно скорочували споживання калорій (приблизно на дві третини), в результаті чого організм входив в стан, що нагадує голодування.

Через три місяці виявилося, що у людей зменшилися жирові відкладення, знизився кров'яний тиск. Більш того, у них зменшився білок, пов'язаний із запаленням.

У зв'язку з отриманими доказами поки складно поставити остаточну крапку в цій дискусії.

Можливо, найважливіший висновок дослідження бразильських вчених полягає в тому, що різке голодування (0 калорій через день) може завдати шкоди здоров'ю протягом тривалого періоду часу.

В даний час вчені мають намір вивчити, як такі дієти погіршують роботу підшлункової залози і інсуліну.

Нова доповідь була представлена в Барселоні на Щорічних зборах Європейського товариства ендокринології в 2018 році (20th European Congress of Endocrinology).

Проте раніше вчені з'ясували, що голодування є ефективним засобом проти старіння. Більш того, воно навіть допомагає боротися з лейкемією у дітей.