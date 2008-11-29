Як самостійно навчитися дизайну інтер'єру?

Для того, щоб зрозуміти як навчитися дизайну інтер'єру самостійно, варто спочатку визначитися з поняттям. «Дизайн інтер'єру» — це не просто створення красивої обстановки в приміщенні, це ще і формування зручного для проживання, функціонального і організованого простору.

Перші кроки

Вчитися дизайну інтер'єру варто, почавши з практики. Без навичок, одними теоретичними знаннями, нічого добитися не вийде, що підтверджують викладачі школи дизайну інтер’єру EDS. Перший проект — це свій власний будинок або квартира. Перший крок передбачає оцінку способу життя сім'ї. Обстановка повинна бути зручна, а потім вже приваблива.

Задаючись питанням, як зробити дизайн інтер'єру самому, потрібно допустити до участі у процедурі кожного члена родини. Нехай всі напишуть на папері те, що вони б хотіли бачити в будинку або квартирі. Шляхом подальших компромісів можна буде сформувати попередній ескіз ідеального житла.

Важливо: дуже важливо зробити список елементів інтер'єру, які не подобаються абсолютно всім. Їх варто уникати.

Організація простору

Для правильної організації простору квартири або будинку, потрібно накреслити карту з масштабом. Проводити вимірювання житла дуже важливо. Знайшовши ергономічні норми в Інтернеті, для меблів варто виготовити паперові моделі предметів інтер'єру (масштаб зберігається). Тут і починається найцікавіше — розстановка виробів, сантехніки, побутових приладів в наявному просторі. Після підбору орієнтовного положення рекомендується виміряти простір, що залишився, розрахувати, чи буде його достатньо для вільного переміщення.

Задаючись питанням про те, як підібрати дизайн інтер'єру, радимо звернути увагу і на освітлювальні прилади. Їх місце варто визначати на етапі планування. Можна піти більш простим методом і скористатися спеціальними програмами для проектування простору. Вони допоможуть здійснити попередню віртуальну екскурсію по будинку, квартирі.

Стиль приміщення – повна відповідність способу життя

Після вирішення питань, пов'язаних з ергономікою, варто приступати до вибору стилю приміщення. Він має уособлювати особливості життя сім'ї. Звертайте увагу на те, що стилі можуть переплітатися між собою, плавно переходити один в інший. Можна експериментувати, створюючи інноваційні мікси.

Кваліфіковані дизайнери виділяють такі напрямки, як мінімалізм і кантрі, міський стиль і модерн, класика і етнічний стиль, м'який і еклектика.

Розглянемо явні приклади відповідності:

Хай-тек підійде для молодих пар, у яких ще немає дітей, які цінують функціональність, люблять технологічні новинки.

Для зрілих людей можна розглядати класику або стиль кантрі, залежно від уподобань.

Якщо в сім'ї є діти, швидше за все, доведеться поєднувати кілька напрямків. Можна поекспериментувати з мінімалізмом і м'яким стилем.

Важливо: вибраний дизайн інтер'єру не обов'язково повинен бути виконаний в одній манері для всього житла. Для кожної кімнати, відштовхуючись від її функціонального призначення, варто вибирати індивідуальне рішення. Шляхом проб і помилок можна домогтися гарних результатів у дизайнерському ремеслі.