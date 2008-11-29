Какая ТВ-трансляция лучше - кабель или спутник?

Трудно представить современный дом без телевизора. На семейные чаепития вечером у телеэкрана собираются все домочадцы. А у людей пожилых и одиноких он и вовсе как член семьи. Новости, ток-шоу, мультики, фильмы и сериалы – для многих лучший отдых в выходные дни, особенно когда за окном «нелетная» погода. А чтобы избежать досадных помех и перебоев сигнала, нужно всего лишь правильно выбрать тип подключения.

Сегодня функционирует несколько способов приема телевещания. Услуги по их подключению предлагают множество крупных компаний-провайдеров, таких как https://www.it-tv.org/tv и другие. Сначала разберемся, какие же способы вещания доступны современному пользователю:

эфирное – каналы передаются через телевышки;

кабельное – обеспечивают потребителю операторы;

спутниковое – принимается через спутник и антенну-тарелку.

Теперь поговорим о качестве трансляции для комфортного просмотра любимых телепрограмм. Мы будем сравнивать два последних варианта, так как первый сегодня считается устаревшим.

Спутник

Чтобы ловить стабильный спутниковый сигнал, нужна качественная антенна. И чем больше ее диаметр, тем больше шансов на бесперебойный прием. Роль здесь играет не только размер, но и форма. Ровные, прямофокусные «блюдца» лучше работают на горизонтальной поверхности, то есть на крыше. Асимметричный офсет крепят на стены многоэтажек.

При монтаже рядом с центром тарелки крепят специальный конвертер. Он берет от антенны сигнал и передает его через кабель дальше, в вашу точку трансляции. Кроме антенны и конвертера, понадобятся еще кабель и ресивер для получения ТВ-сигнала в дом. Больших сложностей сборка и подключение спутника не предполагает. Но все же минимальные навыки здесь нужны. Поэтому лучше доверить это профессионалам.

Каждый ТВ-спутник транслирует несколько сотен каналов со всего мира. Кроме того, отдельно каждый имеет свой набор программ в формате цифры и варианты высококачественного сигнала (HD, 3D). Чтобы принимать трансляцию с других спутников, нужен ресивер. Для переключения с одного формата приема на другой каждый раз антенна перенастраивается. Кроме того, важно помнить: между спутником и самой антенной не должно быть никаких препятствий.

Минусы: в городских условиях этот тип подключения не всегда оправдан. Деревья, высотки, промпредприятия, могут «ломать» волны, препятствуя приему хорошего изображения и звука.

Кабельное ТВ

Главное преимущество здесь – быстрая и не затратная установка. В ваш дом провайдер заводит кабель и подключает его к приемнику. Вам не нужно будет тратиться на дорогостоящее оборудование, как в спутниковом варианте. Сигнал кабельного ТВ транслируется стабильно, и качество не зависит от капризов погоды. Кроме того, большинство провайдеров предлагают свои услуги сразу целым пакетом. Вместе с ТВ вы получаете возможность подключить через кабель Интернет, при этом неплохо выигрывая в цене.

Минусы: как правило, у крупных провайдеров с хорошей репутацией служба поддержки работает слаженно. Но исключения бывают и здесь. Иногда пользователи называют существенным минусом навязчивость сервисных служб, которые регулярно тревожат клиентов звонками с предложением новых пакетов и услуг.

В итоге получается, что выбирать качественное ТВ-вещание нужно исходя из своих финансовых возможностей и места расположения. Например, не всегда есть возможность провести ТВ-кабель в деревенский дом, отдаленный от города. А спутник в городской высотке может «капризничать» из-за мешающих ловить сигнал высоток.