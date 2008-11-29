Реєстрацію спростять, але перевірятимуть

Офіс реформи адміністративних послуг при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі ініціює реформу інституту реєстрації. Про це йдеться в підготовленому офісом новому проекті закону «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні».

Він передбачає спрощення порядку самої реєстрації. Достатньо буде лише подати декларацію. У тому числі це можна буде зробити онлайн. Реєстрація буде проходити в момент звернення. Довідка про реєстрацію більше не буде потрібна - все держоргани, які її зараз вимагають, зможуть отримати необхідну інформацію з єдиної бази. Правда, при цьому планується введення перевірок перебування людини в місці, де він зареєструвався.

Нагадаємо, що в 2003 р Верховна Рада прийняла закон, яким було скасовано інститут прописки. З тих пір це іменується «реєстрацією місця проживання». Для того, щоб отримати таку реєстрацію, потрібно подати заяву, але в принципі в реальному житті все виглядає набагато складніше - без додаткових документів зареєструватися в Україні практично неможливо. З 2016 року також була зроблена не цілком вдала спроба повернути право реєстрації за місцем проживання місцевої влади.

Як зазначає керівник сектора політики та реінжинірингу Офісу реформи адміністративних послуг Людмила Рабчинськf, протягом року послугою реєстрації користується понад 2 млн. чоловік. Вони на це витрачають від кількох годин до кількох днів. Однак, що найважливіше: до 30% громадян не можуть зареєструватися за місцем їх фактичного проживання.

У той же час в Інтернеті дуже багато оголошень по послугах реєстрації. Так за 2-3 тис. грн кожному громадянинові нібито поставлять штамп в паспорті з місцем фактичної реєстрації.

І хоча вищезгаданий законопроект має більш широкий характер і повинен спростити процедуру (наприклад, заява буде носити повідомний характер), багатьох збентежила саме норма про перевірки.

«Думаю, що це, скоріше, статистична необхідність, ніж спроба встановити контроль за переміщенням громадян. Хоча побічно, до цього можна прийти. Питання в тому, на яких підставах може проводитися така перевірка, і буде нести відповідальність особа, яка проживає не за місцем реєстрації », - говорить« і »адвокат Дмитро Гутгарц.

«Процедура перевірок, вірніше, листування, яка передує перевіркам - дуже трудомістка для особи, яка перевіряється. Підстави для проведення перевірки є неоднозначними, розмитими. Це створює можливість для маніпуляцій ( «неповні відповіді на лист-опитувальник», «ненадання належних доказів», «наявність у перевіряючого сумнівів» і т.д.). Виходячи з цього, в разі «необхідності» можливим буде перевірити місце проживання буквально будь-якої особи », - каже в коментарі «і Максим Колдоба, партнер Юридичної компанії JUSTL.

На його думку, однією з прихованих цілей впровадження таких перевірок є законна можливість провести огляд місця проживання особи без необхідності отримувати контролюючими органами відповідних процесуальних документів, в т.ч. таких як визначення суду.

Можна навести такий приклад. Так, органу досудового розслідування необхідно здійснити законний обшук місця проживання певної особи, а прямих підстав для отримання Ухвали суду для цього немає. Орган досудового розслідування «зобов'язує» іншу особу, щодо якої здійснюються слідчі дії і на яку є вплив, декларативно зареєструвати своє місце проживання за вказаною адресою. Реєстрація здійснюється протягом одного дня. І з цього моменту, орган досудового розслідування отримує всі формальні підстави обшукати вказане житлове приміщення під виглядом обшуку місця проживання вищезгаданої особи.

У проекті закону говориться, що інформація про місце проживання або про зняття з реєстрації в місці проживання повинна бути внесена до Єдиної інформаційної системи. Навіщо це взагалі потрібно, адже і так реєстрація громадян вноситься в спецбазу паспортних столів?

«Впровадження даної системи, на наш погляд, є одним з не багатьох позитивних моментів законопроекту. Адже Єдина інформаційна система створюється для взаємодії, а також обміну інформацією між реєстрами територіальних громад, Єдиним державним демографічним реєстром, а також іншими інформаційними системами, що уніфікує систему зберігання і обробки інформації про реєстрацію місця проживання особи », - говорить Максим Колдоба.

В Україні давно вже пора створити один єдиний реєстр даних по громадянах, оскільки всі існуючі бази даних розрізнені і ніяк не повідомляються, вважає Дмитро Гутграц. «Тоді не потрібно було б брати десятки довідок або відвідувати безліч різних установ. У разі зміни прізвища, наприклад, в пов'язаних реєстрах вся інформація оновлювалася б автоматично », - резюмує він.

У законопроекті йдеться, що перевірка не проводиться щодо осіб, які є власниками (співвласниками) житла, що знаходиться за адресою їх зареєстрованого місця проживання, військовослужбовців, бездомних та інших осіб, які не мають постійного місця проживання. - так зазначено в законопроекті.

У той же час, згідно з проектом, органи соціального захисту і соціального обслуговування зобов'язані здійснювати реєстрацію місця проживання бездомних осіб за адресою цих установ. Тобто, реєстрацію осіб зі статусом «бездомний» проводять державні органи, а тому необхідність в перевірці відсутня.

Хоча, наприклад, Дмитро Гутгарц вважає, що мабуть, чиновники не знають, як це реалізувати. На його думку, не зовсім зрозуміло, про яку категорії тут йдеться. Адже, якщо це люди без певного місця проживання, то ними повинні займатися, крім органів соціального забезпечення органи внутрішніх справ.

Що потрібно ще, на Ваш погляд, змінити в нашій країні в сенсі реєстрації та окремих перевірок місць проживання громадян, з огляду на сьогоднішній непростий політичний і військовий момент?

Тут потрібно відзначити положення ст. 9 законопроекту, в якій мовиться, що факт реєстрації не є підтвердженням законності проживання в житловому приміщенні, підставою для вселення і т.д. Дана норма прописана в зв'язку з впровадженням декларативного характеру реєстрації місця проживання.

Що в цьому сенсі з позитивного світового досвіду може підкреслити для себе Україну? Там все значно спрощено. Так, в Німеччині досить повідомити державному органу про місце твого фактичного проживання і вважай, що реєстрація у тебе вже в «кишені».

У нас ніяк не вирішується питання щодо реєстрації при оренді житла. У Франції в цьому випадку можна повідомити у відповідні органи і оформити на своє ім'я оплату за комунальні послуги. Така реєстрація через оформлення комунальних послуг на своє ім'я дозволяє орендарю відкрити рахунок в банку саме за місцем твого фактичного проживання в орендованій квартирі або будинку.

Можна сказати, що в європейських країнах реєстрація проводиться не для держави, щоб вона відстежувала шлях руху громадян і їх місцезнаходження, а скоріше для самих громадян - для їх зручностей в отриманні права на голосування на різних виборах, медичного обслуговування і т.д.

У нас, навіть в разі прийняття цього законопроекту, все одно реєстрація не вирішить багатьох питань і необхідна вона буде в першу чергу державі. Хоча можливо, що під час ведення фактичної війни на території України, в складній політичній та економічній обстановці така «контрольована» реєстрація якраз і необхідна.