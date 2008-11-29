Azino777 - самый выгодный сайт онлайн гемблинга

Откройте для себя увлекательный мир азартных игр и головокружительных побед! Независимо от того являетесь ли вы профессиональным игроком, либо новичком мира игр, онлайн гемблинг от Azino777 для вас! Принципами работы - высокий уровень дисперсии, надёжность, честность, огромный выбор игр, которые не дадут скучать.

Большой джек-пот заложен в более 70% игр сайта, что обеспечивает большие шансы на выигрыш! Готовы погрузиться в яркий, захватывающий мир игр? Тогда смело, не задумываясь выбирайте официальное казино Азино 7 7 7!

Безопасность клиентов – на высшем уровне

Создатели казино Azino777 предают безопасности игроков большое значение, поэтому гарантируют честность каждой сделки во всех игровых автоматах. Посещение сайта детям, не достигшим совершеннолетия – не допускается. Для проведения выплат сайт запрашивает личные данные игрока (ФИО, адрес, дату рождения), во избежание получении выигранных средств мошенниками.

Каждый игрок находится под надёжной защитой National Ordinance Offshore Games of Hazard.

Важно! Никому не сообщайте информацию о вашем аккаунте, пароли, логины, ответы на секретные вопросы! Это может нести опасность!

Для коммуникации между игроками используется VeriSign, для ещё большего обеспечения безопасности. Чётко налажены системы ввода - вывода средств, что гарантируется работой клиринговых партнеров.

Защита личной информации

Компания вот уже долгое время обеспечивает надёжную защиту конфиденциальных данных своих клиентов от злоумышленников, третьих лиц. Эта информация хранится на сервере. Используются специальные программы для недопущения сбоев систем, новейшие методы кодировки данных. Система 128-разрядного SSL-шифрования, действенная защита данных Firewalls, пятиуровневая система защиты – служат мощной охраной информации от незаконного доступа к ней третьих лиц. Используются система, позволяющая мгновенно найти, отследить действия мошенников.

Игорная зависимость – это не про нас.

Для недопущения развития игорной зависимости используются специальные настройки во всех играх сайта. В соответствии с новейшими научными исследованиями этой области, мы применяем меры защиты игроков от воздействия игр. Поэтому вы можете не волноваться о возникновении какой – либо зависимости от игры.

Лицензии

Свидетельством честных игр - легальность предприятия. Деятельность казино осуществляется по лицензии от Кюрасао (Curacao), регулируется в соответствии законами государства, не нарушая прав кого – либо. Игорная лицензия имеется соответственно. Сайт начав свою работу с 2011 года, существует по сей день, что подтверждает факт честных игр. Новые клиенты постоянно присоединяются к играм, получая солидные выигрыши.

Техподдержка

Если у вас возникнут какие-либо вопросы или предложения о работе сайта либо проблемы с играми, просим обращаться в круглосуточную службу поддержки клиентов, где опытные сотрудники смогут ответить на любые вопросы, оказать помощь.

Для клиентов работает круглосуточная горячая линия. Имеется электронный ящик.

Добро пожаловать в Азино 777! Играйте и выигрывайте в пару кликов!