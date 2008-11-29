МВФ назвав умови для переходу до податку на виведений капітал в Україні

У Фонді вважають, що вводити нові правила оподаткування прибутку потрібно одночасно в комплексі з іншими заходами. Введення податку на виведений капітал можливо при наявності компенсаторів.

Міжнародний валютний фонд вважає можливим ввести в Україні податок на виведений капітал за низки умов. Про це заявила народний депутат від фракції "Самопоміч", член комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики Тетяна Острикова, повідомляє прес-служба партії.

Перша новина полягає в тому, що МВФ не проти цього податку і вважає таку модель оподаткування прибутку можливою з урахуванням певних факторів.

Друга новина полягає в тому, що МВФ прямо не підтримує законопроект про податок на виведений капітал ", - розповіла Острикова. За її словами, в МВФ вважають, що вводити нові правила оподаткування прибутку потрібно одночасно в комплексі з іншими заходами: реформою УКРІНФОРМ, митниці і скороченням витрат бюджету, зокрема на утримання держорганів. На думку Фонду, введення податку на виведений капітал можливо при наявності компенсаторів для покриття можливих втрат бюджету і обліку в законопроекті операційних питань з досвіду Естонії та Грузії, де вже діють подібні моделі.

Нагадаємо, в середині березня Україна отримала жорсткий лист від МВФ з приводу податку на виведений капітал.