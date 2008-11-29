Весняна алергія: прості правила алергобезпеки

Травень - прекрасна пора цвітіння. Але це ще і найгарячіша пора для алергологів і їх пацієнтів. Адже реакція на пилок (поліноз) - найпоширеніший вид алергії.

Кожен третій житель України- алергік. Як убезпечити себе від нападів сінної лихоманки?

Cльозотеча, запалені очі, невпинне чхання, першіння в горлі і постійно закладений ніс. Вам не знайомі ці симптоми? Це не означає, що навесні ви можете відчувати себе в безпеці.

Алергія може наздогнати кожного і в будь-якому віці - наприклад, після затяжної хвороби або курсу лікування антибіотиками. Цей вид ліків має настільки складну хімічну структуру, що імунітет при їх прийомі «сходить з розуму». А висока «бойова готовність» імунної системи і є головна причина алергії.

Сидіти вдома навесні прикро. Але найпростіший і ефективний спосіб убезпечити себе від сінної лихоманки - виключити контакт з алергеном. Тому виїзди на природу в сезон цвітіння алергікам протипоказані. Не думайте, що якщо ваше дерево ще не цвіте, то турбуватися нема про що.

З віком до одних алергенів реакція може слабшати, а до інших з'являтися. Напад може виникнути не тільки на пилок, а й на шерсть тварин, укуси комах і навіть на дачний будинок (незалежно від терміну споруди). Нові дошки виділяють ефірні речовини, старі колоди вражені цвіллю, яка теж може провокувати сплеск алергії. У лазні по концентрації алергенів конкурентів немає: панелі з берези, ліщини, липи, дубові віники здатні спровокувати важкий напад. Швидку допомогу в баню через алергію викликають навіть частіше, ніж з приводу серця. Тому людям з такою схильністю потрібно завжди і скрізь мати під рукою препарати швидкої антигістамінної допомоги, рекомендовані лікарем.

Повністю вилікувати алергію сьогодні неможливо. За допомогою алерген-специфічної імунотерапії можна позбавити людину від полінозу. Але, оскільки тип імунного реагування змінити не можна, небезпека нападів буде переслідувати його все життя.

Однак з алергією можна навчитися жити. Для цього досить дотримуватися простих правил.

1. Пам'ятайте: найкращий час для прогулянки - ранок і вечір, а краще місце - береги річок і водойм. В середині дня, особливо в суху погоду, в повітрі буває пік концентрації пилку. У дощову погоду можна гуляти в будь-який час, так як пилок прибитий до землі. Оптимальне рішення - орієнтуватися на інформацію з сайтів, на яких ведеться підрахунок рівня пилку в повітрі.

2. На вулиці носите окуляри - сонцезахисні або звичайні. Повернувшись додому, поміняйте одяг, промийте рот і очі, прийміть душ.

3. Повісьте щільну тканину на вікна і періодично збризкуйте її водою - це перешкоджає проникненню в будинок пилку.

4. Щодня робіть вологе прибирання. Пил - переносник величезної кількості алергенів.

5. Виключіть з раціону продукти, які загострюють перебіг алергії, - яблука, сливи, абрикоси, персики, зелень, картоплю, моркву. У них містяться білки, подібні за будовою з білками пилку рослин. Не можна вживати компоти і соки, трав'яні настої, мед, алкоголь. Алкоголь провокує викид гістаміну - речовини, що викликає алергічну реакцію.

6. Не користуйтеся рослинною косметикою і ліками на рослинній основі - навіть мінімальна присутність рослинних компонентів може бути причиною нападу.

7. Захистіть себе від укусів комах - носіть одяг з довгим рукавом, не пийте на відкритому повітрі солодкі напої (привертають бджіл і ос), застосовуйте аерозолі та мазі проти комах (з обережністю - вони самі по собі можуть викликати небажані реакції у алергіків) .

Якщо вас ужалили в обличчя або шию, відразу зверніться до лікаря - в цьому випадку може виникнути системна алергічна реакція (набряк Квінке або анафілактичний шок). Це особливо небезпечно для тих, хто раніше вже стикався з такою реакцією, - вони повинні завжди мати під рукою гормональні та антигістамінні препарати, які потрібно екстрено прийняти до приїзду швидкої.

8. Врахуйте, що деякі ліки підвищують сприйнятливість до сонця. Це може бути причиною сонячної алергії (фотодерматозу) - ультрафіолетові промені здатні провокувати реакції, подібні алергічним, - свербіж, печіння, висипання, пухирі на шкірі і підвищення температури. Оскільки алергія на сонце відноситься до помилкових видів алергії, антигістамінні в цьому випадку не допоможуть. Найкращий захист - закритий одяг або сонцезахисні засоби.