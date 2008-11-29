Топ 5 игровых слотов, на которые стоит обратить внимание

Игровые автоматы заняли прочную нишу в азартных играх. Из-за своей популярности они превратились из примитивных одноруких бандитов с тремя барабанами, в игровые слоты, с хорошими шансами на выигрыш и интересным геймплеем.

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В данной статье мы рассмотрим 5 эмуляторов игрового круба "777 goldslots", способные вас заинтересовать.

Бешеные обезьянки

Игровой слот привлекает внимание в первую очередь необычным дизайном в виде зеленых джунглей и забавной обезьянки в главной роли, участвующая в игровом процессе и изображающая различные эмоции (грусть, радость, задумчивость).

Игра имеет высокие шансы на выигрыш благодаря 9 игровым линиям, щедрым выплатам за комбинации, специальным символам, и бонусным играм которые не только разнообразят игру, но и увеличат ваш выигрыш в несколько раз.

Долина Богов

Данный эмулятор перенесет вас в таинственную Долину Богов, где вам предстоит добиться их расположения и отыскать древние сокровища, зарытые во времена эпохи фараонов.

Помимо интересного сюжета симулятор привлекает своим необычным геймплеем. В нем часть ячеек на барабанах заняли жуки, выступающие в роли блокираторов. Однако выигрышные комбинации позволят открыть заблокированные клетки, и получить дополнительные бонусы, увеличивающие призовые ставки в несколько раз.

Обезумившие Викинги

Яркие эффекты, необычное оформление и интересная символика позволят погрузиться в автомат на долгое время. Интерфейс игры прост и понятен даже без перевода на русский язык. Также дополнительные функции симулятора позволяют настроить игровой слот под себя (громкость музыки, наличие анимации, дополнительные эффекты и пр.).

В этой игре вы будете в роле одного из воителей древнего народа, зарабатывать себе репутацию, воинскую славу и щедрые трофеи, отнятые у врагов.

Безумные фрукты

Для поклонников классических одноруких бандитов былых времен, разработчики создали этот слот, который полностью копирует своего механического предшественника. Он имеет такую же фруктовую символику, звуки, красочное оформление и интерфейс.

Есть и небольшие отличия, не нарушающие атмосферу классики. Это касается количества игровых линий (теперь их 9), и появлением риск-игры дающей шанс увеличить свое состояние в несколько раз.

Книга Мертвых

Эмулятор для тех, кто хочет оказаться в роли отважного авантюриста ищущего очередную реликвию, в данном случае книгу Мертвых. В ее поисках вам предстоит раскрыть множество тайн, преодолеть препятствия и стать обладателем несметных сокровищ Древнего Египта.

Щедрые выплаты, разнообразную символику, чистое музыкальное сопровождение и интересный дизайн идеально подобраны под тематику игры, наполняя сюжет игры новыми деталями и раздаривая щедрые выплаты.