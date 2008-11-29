Італія не в силах подолати політичну кризу

Президент Італії Серджо Маттарелла заявив, що створення "нейтрального уряду" - це єдиний вихід з політичної кризи.

"Якщо партіям не вдасться дійти згоди, в найближчі місяці нейтральний уряд буде працювати до проведення дострокових виборів", - заявив Маттарелла.

Він також не виключив проведення дострокових виборів до кінця року.

На парламентських виборах в Італії лідером серед окремих партій став позасистемний суспільно-політичний "Рух 5 зірок" - за нього проголосувало приблизно 33% виборців.

З понеділка італійські партії знову зробили спробу сформувати коаліційний уряд. Важко прогнозувати остаточний результат процесу, але стабільний тимчасовий уряд більш необхідно країні, ніж перемога популістів.

Минуло більше двох місяців після парламентських виборів в Італії, і в країні до цих пір немає нового уряду. Популістська права партія "Ліга" і аналогічна популістська партія "Рух п'яти зірок" не можуть дійти згоди. Правоцентристська Демократична партія Італії (PD) зазнала великої поразки на виборах і тепер змирилася з роллю в опозиції.

Всі спроби створити коаліцію, що складається з популістів, вкрай правих або помірних, зазнали невдачі. Президент Італії Серджо Матарелла заявив, що до сих пір всі його зусилля були марні, оскільки жодна зі сторін не бажає йти на поступки.

Партія "Рух п'ять зірок" тепер закликає до проведення нових виборів в червні. І крайні праві схвалюють проведення нових виборів в кінці року.

Але Маттарелла прекрасно розуміє, що багато італійців розчаровані, і він очікує, що новий раунд голосування просто дасть той же результат, тобто призведе до політичної безвиході. І багато хто вважає це марною тратою грошей. А це, з огляду на величезний борг Італії, не найкращий вибір.

Таким чином, в цей понеділок Маттарелла робить ще одне зусилля, щоб правоцентристські і лівоцентристські партії поряд з Демократичною партією провели заключний раунд переговорів. Ще один варіант: коаліція M5S і PD - або того, що залишилося від лівоцентристської партії PD. Аналогично M5S може об'єднатися з крайньою правою La Lega. Але це зажадає від консервативного колишнього прем'єр-міністра Сильвіо Берлусконі і його відродженої партії Forza Italia поступитися правління, до чого 81-річний політик не готовий.

Якщо ця остання спроба створення коаліції провалиться, Маттарелла може встановити тимчасовий уряд "технократів". Потім він прийме рішення про бюджет 2019 р., підготує свіжі парламентські вибори на майбутню весну. Проте тимчасовий уряд повинен отримати парламентську підтримку, що зовсім не гарантоване в нинішній поляризованій політичній атмосфері.

Інша можливість може полягати в тому, що чинний прем'єр-міністр Паоло Гентілоні просто залишиться на посаді. Хоча домогтися згоди на наступний бюджет без підтримки парламентської більшості виявиться складним завданням.

Єдина причина, по якій Італія може дозволити собі цей етап політичної нестабільності, - економіка країни в даний час показує ознаки незначного зростання. Невирішене питання про коаліцію порівняно мало впливає на фінансові ринки. В даний час Італія мало цікавиться кредитами для рефінансування свого величезного держборгу.

Якби тимчасовий уряд встановив контроль в Римі, це було б краще для ринків і стабільності єврозони. Зрештою, Італія є важливим членом єврозони.

Тимчасовий уряд забезпечив би більшу стабільність, на нього можна було б спиратися більше, ніж на будь-яку коаліцію лівих або правих популістських партій. Якщо євроскептики візьмуть верх, різко зросте плутанина.

Якщо ринки втратять віру в когось на кшталт Луїджі Ді Майо з M5S або Маттео Сальвини з La Lega, це може швидко призвести до тяжких фінансових наслідків, і Італія раптово спробує рефінансувати свій борг. ЄЦБ може прийняти рішення про збільшення своєї процентної ставки, що автоматично зробить італійські урядові облігації більш дорогими.

Все це може привести до фатальних наслідків для економічно слабкої і політично нестабільної Італії. ЄС доведеться зайняти Італії сотні мільярдів євро.

Політичний ландшафт Італії сьогодні схожий на неаполітанського сплячого гіганта - Везувій. Поверхня здається спокійною, але вона може вибухнути в будь-який час, і це призведе до важкого хаосу і руйнувань.