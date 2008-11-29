Чи потрібна заробітчанам пенсія?

Нещодавно міністр соціальної політики Андрій Рева запропонував нараховувати субсидію і трудовий стаж українцям, які працюють за кордоном.

«Ми готові давати субсидію сім'ям, де люди працюють за кордоном за умови, що вони добровільно застрахуються і заплатять внесок хоча б за 3 місяці. Мінімальний внесок - це 2500 грн, а ми за це даємо їм субсидію і страховий стаж, який буде давати людям право на пенсію. Це стимулює момент, який повинен давати людям можливість користуватися системою соціального захисту », - зазначив міністр.

Як зазначив «і» директор соціологічної служби Центру Разумкова Андрій Биченко, така пропозиція не набере популярності серед тих, хто трудиться за кордоном: «Міністр висловив те, що практично завжди говорили чиновники, і, до речі, колишньої влади теж, не бачачи або не бажаючи бачити багато чого. Дійсно, люди, що працюють за кордоном, висилають в Україну чималі кошти, це позитивно впливає на курс нашої національної валюти. Але державні мужі бачать лише гроші, які прямо, а не побічно надходять до бюджету. Тому і придумали ще одне джерело надходження коштів - заплати внесок і отримаєш субсидію, матимеш право на пенсію тощо ».

Українці зі стажем, які платили достатні внески до Пенсійного фонду, в тому числі і ті, хто працював за кордоном, матимуть право на отримання пенсії в Україні.

Так говорить і голова правління Пенсійного фонду Олексій Зарудний: «Ті, хто мав стаж відповідно до українського законодавства, хто платив достатні внески до Пенсійного фонду, матимуть право на отримання пенсії в Україні. В тому числі і ті, хто працював за кордоном. До речі, нововведення, яке передбачає нове законодавство, - це можливість, коли, наприклад, людина працювала за кордоном, оплатити за ці періоди (2004-2010 рр.) І відновити право на отримання пенсії. Платити не за всі роки, а тільки за ті, коли людина працювала за кордоном, щоб оновити свій страховий стаж ».

Більш того, ті, хто вже придбав право на пенсію за вислугою років, можуть ним скористатися в будь-який інший час після цього. Тобто, ті люди, які ці пенсії заробили, будуть їх отримувати.

Відзначимо й інше: на сьогодні наша держава передбачила три варіанти отримання пенсій, включаючи і тих людей, хто працював той чи інший час за кордоном. Так, перший, якщо страховий стаж становить 24 роки 9 або 11 місяців (а за новим законодавством необхідно мати 25 років страхового стажу), то людина може 1 місяць або 1 рік доопрацювати і вийти на пенсію в тому віці, коли доопрацює цей стаж.

Другий варіант. Якщо людина зараз не працює і йому не вистачає стажу в якомусь певної кількості, то можна докупити стаж - заплатити за ті періоди, за які не було внесків.

Третій варіант. Запроваджений перехідний період в три роки, коли людина може вийти на пенсію в 60 років, але це буде не пенсія, а державна соціальна допомога і до призначення пенсії він буде отримувати таку допомогу. Тобто, копійки.

Чи підходять повністю або частково такі варіанти, включаючи ті пропозиції, про які говорив міністр нашим заробітчанам?

Як зазначив «і» експерт з питань праці Андрій Демчишин, такі пропозицію по «дозакупівлі» стажу або сплаті мінімальних внесків, щоб мати право потім претендувати на пенсію або субсидії з виплати комунальних платежів, не знайдуть однозначно популярності серед тих, хто трудиться або трудився за кордоном .

Андрій Биченко вважає, що всіх громадян, які працюють за кордоном (або вже там працювали) можна розділити на два класи: «Так, до першого з них відносяться ті, хто поїхали на нетривалий час працювали за кордоном і повернулися в Україну, і тут вже намагаються знайти собі роботу. Вони можуть бути трохи зацікавлені в такій «Докупці» стажу. А ось представники другої групи, - ті, хто вже давно працює за кордоном, і може бути до старості захоче повернутися в Україну і тут отримувати пенсію, в такому однозначно не зацікавлені ».

Потрібно сказати, що ці класи «мігрують» з одного в інший, і таким чином, знайдеться дуже мало людей, яких зацікавлять подібні пропозиції Міністерства соціальної політики і праці.

Взагалі ту пенсію, яку нині отримують пенсіонери в Україні, становить одну третину-одну четверту місячного можливого мінімального заробітку в європейських країнах. Люди самі будуть збирати собі на пенсію там, в європейських та інших країнах, просто відкладаючи гроші.

Експерти вважають, що всі подібні пропозиції від влади - просто чергові піар-трюки перед виборами або прагнення хоч якось показати себе з позитивного боку перед звичайними українцями.

Хоча не можна сказати, що люди, які працюють за кордоном, взагалі повністю обділені пенсійними «рішеннями». Так, ще 13 серпня 1992 року було підписано багатосторонню міжурядову угоду про гарантії прав громадян держав-учасниць СНД в галузі пенсійного забезпечення. Згідно з ним, призначаються пенсії громадянам держав-учасників за місцем проживання. Розмір пенсії при цьому обчислюється із заробітку за періоди роботи, які зараховуються до трудового стажу.

Подібна угода між урядами, між урядами України та Азербайджанської Республіки - з 2 листопада 1996 року, з Молдовою - з 19 листопада 1996 року. Відповідно до них пенсійне забезпечення громадян України, Грузії, Азербайджану, Молдови та членів їх сімей проводиться за законодавством тієї держави, на території якої вона постійно проживає.

При призначенні пенсії, в тому числі на пільгових умовах і за вислугу років, обчислення трудового (страхового) стажу проводиться по законодавству держави, яке призначає пенсію. У всіх випадках розмір пенсії не може бути нижче мінімального.

Подібний договір між Україною і Чеською Республікою вступив в чинності 1 квітня 2003 При призначенні пенсій в Україні період роботи в Чехії по 31 березня 2003 року після відповідного підтвердження чеською стороною зараховується до страхового стажу як стаж роботи в Україні, а за період роботи в Чеській Республіці після 1 квітня 2003 р частина пенсії призначає Чехія.

При призначенні пенсії в Україні період роботи в Словаччині до 31 грудня 2001 року після відповідного підтвердження словацькою стороною зараховується до страхового стажу як стаж роботи в Україні в разі, якщо особа, яка звернулася за пенсією, за станом на вищевказану дату постійно проживало на території України. За період роботи в Словацькій Республіці, починаючи з 1 січня 2002 року, частина пенсії виплачує Словаччина.

Так що наші заробітчани в цих країнах можуть сподіватися на пенсійне забезпечення, у разі, звичайно, якщо вони працювали і працюють там легально.