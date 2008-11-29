В Україні змінили форму декларації для отримання субсидії

Тепер необхідно буде декларувати доходи всіх членів сім'ї. Мінсоцполітики для оформлення субсидії має намір врахувати доходи всієї родини. Міністерство соціальної політики України з 1 травня 2018 роки змінює форму Декларації про доходи. Про це йдеться на сайті teplo.gov.ua. Тепер необхідно буде декларувати доходи всіх членів сім'ї (чоловіка, дружини і неповнолітніх дітей), навіть тих, які зареєстровані за іншими адресами. Як розповіли в Мінсоцполітики, є чимало сімей, в яких чоловік прописаний за однією адресою, а дружина і діти по іншому. Таким сім'ям раніше, зважаючи на те, що дружина зареєстрована з дітьми в квартирі одна, виявлялася чимала субсидія і доходи чоловіка не враховувалися. Разом з тим, на квартиру, де прописаний чоловік оформлялася субсидія, виходячи з кількості незареєстрованих, а фактично проживаючих осіб. Відповідно, доходи такої людини не бралися до уваги для призначення допомоги ні там, ні тут.