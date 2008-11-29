Гаазький третейський суд зобов'язав Росію компенсувати збитки українським компаніям

Українські компанії виграли суд у Гаазі про компенсацію Росією збитку за анексію Криму. Російська Федерація ігнорувала засідання і не надавала жодних пояснень суду.

Третейський суд в Гаазі постановив, що Російська Федерація повинна відшкодувати ряду українських компаній збитки за анексію Криму. Раніше повідомлялося, що в цій справі мова йде про суму 159 млн доларів.

"23 березня 2018 року, проконсультувавшись зі сторонами, склад арбітражу оголосив про закінчення слухання справи відповідно до статті 29 (1) Арбітражного Регламенту ЮНСІТРАЛ 1976 року. 2 травня 2018 року, порадившись, склад арбітражу виніс одноголосне рішення, що стосується питань відповідальності та збитків ", - йдеться в прес-релізі суду, переданому УНІАН.

Як говориться в постанові суду, Росія відповідальна за порушення прав українських інвесторів, починаючи з 21 березня 2014 року, коли Володимир Путін підписав указ про анексію Криму.

Варто відзначити, що таке рішення стало першим в історії, за яким Росія змушена виплатити компенсацію внаслідок анексії. Позов проти Росії подавали 18 українських компаній, а також одна фізична особа.

Третейський суд підтвердив свою юрисдикцію у справах про майнові відносини в Криму влітку 2017 року. Росія рішення не визнала, після чого почала ігнорувати розгляд справи. У суді нагадують, що після проведення слухання по суті спору з 5 по 6 жовтня 2017 року склад арбітражу запросив сторони надати додаткові письмові пояснення. 11 грудня 2017 року позивачі представили свої пояснення разом, Російська Федерація не представила жодних пояснень.