Діагностика та лікування катаракти

Катаракта очей - це одне з найбільш поширених захворювань органу зору у осіб похилого віку, яке представляє собою або часткове, або повне помутніння кришталика ока.

Кришталик дорослої людини - це прозоре полутверде безсудинне біологічне утворення всередині ока, що представляє собою двовипуклу лінзу, яка дозволяє проводити, заломлювати і фокусувати промені світла на сітківці за рахунок зміни своєї форми. Розташовується кришталик в передньому відділі ока за райдужкою і перед склоподібним тілом.

При втраті прозорості (слабкому помутнінні) кришталика всередину ока потрапляє обмежена частина світлових променів, що призводить до нечіткості і розмитості зображення, а при вираженому помутнінні і значної втрати прозорості в кришталику гострота зору в значній мірі знижується.

Діагностика катаракти

Для установки діагнозу катаракти необхідно проведення широкого офтальмологічного обстеження, що включає:

візометрію (визначення гостроти зору);

офтальмометрію (вимір радіусів кривизни передньої поверхні рогівки і її заломлюючої сили в різних меридіанах);

рефрактометри (визначення оптичної сили ока - рефракції);

периметрію (визначення периферичного зору);

тонометри (визначення внутрішньоочного тиску);

біометрії (визначення глибини передньої камери, товщини кришталика, довжини ока);

біомікроскопію (дослідження тканин і середовищ ока за допомогою щілинної лампи);

офтальмоскопію (дослідження дна ока).

Сайт організації ЗіР 100% інформує про дані методи дослідження, що дозволяють діагностувати ступінь зрілості катаракти, визначити супутні захворювання очей, виробити тактику лікування, дозволяють розрахувати силу штучного кришталика при його заміні та визначити прогноз зорових функцій в ранні і віддалені терміни після проведення лікування.

Хірургічне лікування катаракти

Лікування катаракти здійснюють переважно хірургічним шляхом. Сучасні технології дають можливість проводити такі операції, які не потребують перебування пацієнта в стаціонарі. В даний час корекція катаракти здійснюється в амбулаторних умовах і займає мало часу.

Показання до операції:

швидке прогресування;

вивих кришталика;

приєднання вторинної глаукоми;

супутні патології, які вимагають вивчення дня ока;

істотне погіршення зору, яке заважає в побуті;

порушення бінокулярного зору.

Хірургічні методи усунення хвороби кришталика різноманітні. Раніше широко застосовували метод інтракапсулярної екстракції, але від нього відмовилися через велику кількість ускладнень і травм. Процедура полягає в видаленні кришталика і капсули через великий надріз за допомогою кріоекстрактора.

Сучасна медицина пропонує пацієнтам екстракапсулярну екстракцію катаракти, яка має на увазі видалення помутнілих мас і заміну кришталика на інтраокулярну лінзу. Процедура дає можливість зберегти капсулу елемента.

Перевага екстракапсулярної екстракції в тому, що збереження капсули кришталика дозволяє забезпечити бар'єр між склоподібним тілом і переднім відрізком очного яблука. Недоліком операції виступає травматичність, адже для її виконання потрібний великий розріз і накладення швів.

Все частіше офтальмологи пропонують пацієнтам новий інноваційний метод - ультразвукове видалення помутнілих мас з заміщенням пошкодженого кришталика на лінзу. Цей метод називають факоемульсифікацією. Наводимо посилання на сторінку сайту Zir.clinic, де є можливість ознайомитися із такими методами та обов’язково врахувати показання до лікування та операції з приводу катаракти. Процедура займає приблизно 10 хвилин, не вимагає загального наркозу і має на увазі тільки місцеве знеболення. На період реабілітації пацієнтові призначають спеціальні краплі і консультації офтальмолога.

Для проведення факоемульсифікації потрібний мінімальний розріз в 3 мм. Через нього в передню камеру вводиться наконечник факоемульсифікатор, який ультразвуком дробить кришталик в емульсію. Потім через трубки ці маси видаляють з ока.

Недоліком процедури виступає вплив ультразвуку на структури ока, особливо на епітелій рогівки. Однак в порівнянні з травмами після таких процедур, це вплив мінімальний.

Для лікування катаракти все частіше застосовують лазери. Лазерна факоемульсифікація дозволяє безпечно роздрібнити ядро кришталика без пошкодження сусідніх структур. Протипоказанням виступає тільки катаракта з щільним бурим ядром.