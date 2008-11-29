Вчені визнали голодування ефективним засобом проти старіння

Співробітники Массачусетського технологічного інституту провели дослідження, в ході якого з'ясували, що голодування протягом доби здатне призупинити старіння стовбурових клітин кишечника, повідомляє MedicalXpress.

З віком здатність нашого кишечника регенерувати погіршується. Це робить його вразливим до інфекцій, розвитку злоякісних пухлин та інших хвороб. За поповнення клітин шлунково-кишкового тракту, яке необхідно для його правильного функціонування, відповідають стовбурові клітини.

Американські біологи добу не годували лабораторних мишей, а потім витягли у них стовбурові клітини кишечника. Виявилося, що за час голодування у клітин дещо змінилася функція - вони переключалися на розщеплення жирних кислот замість глюкози для отримання енергії. Ця обставина поліпшила їх функціонування і загальну регенеративну здатність тканин.

Дослідники з Массачусетса збираються досліджувати це явище більш детально, щоб розробити препарат, який допоможе людям похилого віку, що страждають від хвороб шлунково-кишкового тракту.