Кто переживет ожидаемый экономический кризис 2018-го года?

Политические события в мире этой весной грозят очередными серьезными потрясениями мирового рынка. Евросоюз застыл в ожидании. Не минуют последствия кризиса, если он грянет, и Украину. Это вполне естественно, мы ведь живем не в безвоздушном пространстве.

Учитывая то, что поставки в Западную Европу некоторых видов украинского продовольствия достаточно выгодны для стран Евросоюза, вряд ли они от них откажутся. Европейцы на еде экономить не привыкли, а наша продукция достается им дешевле, чем своя собственная. Поэтому крупные украинские поставщики, скорее всего, не понесут особых убытков.

На внутреннем рынке также всегда будут востребованы такие продукты, как хлеб, крупы, сахар, овощи и фрукты. Хотя мы хорошо знаем, как многие отечественные производители начинают искусственно завышать на них цены, размахивая лозунгом ″Кризис в Европе!″.

Ярким примером может послужить обвал гривны осенью 2008-го года. Кто-то на нем обогатился, а кто-то не выжил. В том числе (как обычно) пострадали беднейшие слои населения. Подорожание проезда в городском транспорте также негативно скажется на всей украинской экономике. В этой цепочке слишком много звеньев, которые в итоге потянут увеличение цен на продукты питания.

Как себя будут чувствовать к концу этого года крупнейшие интернет магазины? Все зависит от широты и специфики предлагаемого ими ассортимента. Если это бытовая электроника, средства мобильной связи и различные гаджеты, то роста продаж наверняка не будет. С покупкой таких вещей можно и подождать. Так рассудят многие, и будут правы.

А вот крупные сетевые ресурсы, реализующие одежду и обувь, могут терпеть убытки. Не потому, что люди перестанут одеваться и обуваться. Покупатели начнут искать места, где можно приобрести вещи дешевле. В таком случае у них есть два пути − на вещевой рынок и в военторг.

Что предлагает стихийный вещевой рынок? Зачастую это продукция достаточно низкого качества, но за приемлемую стоимость. Служит она недолго (сезон − два), но многие покупатели из самых необеспеченных слоев населения к этому привыкли и пока согласны мириться с таким положением вещей.

Более продвинутые и опытные представители среднего класса обратят свои взоры туда, где они хотя бы раз совершали покупку. В уже знакомый им военторг. Любой авторитетный и крупный интернет магазин такого типа ведь реализует не только то, что интересно военным, любителям активного отдыха и айрсофта.

Там можно приобрести модную, современную, практичную одежду и обувь для повседневного ношения. Неся в себе всю функциональность и удобство своих армейских прототипов, эти модели ноские и прекрасно вписываются в городскую суету. Причем покупатель может выбирать изделия из широкого диапазона цен. От самых бюджетных, отечественного производства, до брендовых моделей.

Такая возможность выбора в итоге привлекает и людей, привыкших считать каждую копейку. Они более других заинтересованы в дешевом, но качественном товаре, который прослужит не один год. Так что военторги могут оттянуть на себя довольно значительную часть рынка в 2018-м − 2019-м годах.