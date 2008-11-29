Картридж для принтера

Ищете качественный картридж для принтера по доступной цене? Тогда вы обратились по адресу. Мастерская «Тонфикс» не только реализует данный вид изделий, но и осуществляет их полное обслуживание и заправку. Надежность нашей компании подтверждена 9-летним опытом работы и многочисленными положительными отзывами клиентов.

Ассортимент картриджей в сервисный центр «Тонфикс»

Сервисный центр предлагает широкий выбор продукции, соответствующий всем установленным требованиям. У нас можно найти картриджи для принтеров от таких производителей, как:

Canon;

Brother;

Xerox;

Konica Minolta;

Samsung;

Hewlett Packard;

OKI;

Sharp;

Kyocera;

Epson;

Panasonic и др.

Мы предлагаем как оригинальные изделия представленных марок, так и восстановленные экземпляры. Первые зачастую используются для аппаратов конкретных производителей. Вторые, в свою очередь, подойдут для всех типов устройств. Восстановленный картридж, соответственно, будет стоить дешевле оригинальных, но качество печати не будет уступать.

Преимущества сотрудничества с «Тонфикс»

Сервисный центр «Тонфикс» готов удовлетворить любые запросы клиентов. Так, у нас представлены следующие виды картриджей:

оригинальные – выпущенные непосредственно производителем (доступны все марки);

восстановленные;

перезаправленные;

самозаправляющиеся;

неоригинальные (китайские).

Выбор подходящего изделия необходимо делать, опираясь на планируемую сумму и предстоящий объем печати. Представители нашего сервисного центра ответят на все интересующие вопросы и помогут вам подобрать наиболее оптимальный вариант.

Названия «неоригинальный» или «восстановленный» зачастую вызывают сомнения. Однако в этом случае недоверие не имеет оснований. Такие изделия стоят на порядок дешевле, но их качество печати не уступает новым. Мы гарантируем длительную эксплуатацию своей продукции, надежность которой проверенная временем.

Теперь купить картридж для принтера несложно – достаточно обратиться в сервисный центр «Тонфикс», где представлен широкий ассортимент товара по доступным ценам. Связаться с нами можно, позвонив по номеру телефона или заполнив несложную форму на сайте. Если заказ будет оформлен до 12:00, товар будет доставлен в тот же день. При этом транспортировка покупки по городу Киеву абсолютно бесплатная. Покупку можно совершить как оптом, так в розницу.