Варианты мужских презентов к любому празднику

Если верить опросам в социальных сетях, мужчины предпочитают функциональные, полезные подарки. Результаты таких опросов еще больше запутают при выборе мужского презента. Давайте попробуем разобраться вместе – что же лучше всего вручить любимому, другу и боссу к празднику. А ориентироваться будем на их интересы и подарочный этикет.

Универсальные варианты

Начнем с универсальных подарков. Например, можно купить набор для покера или другую настольную игру. Мужчины не взрослеют никогда, и живущий в них ребенок всегда рад поиграть и посоревноваться. Из празднично оформленных игр самыми популярными сегодня считаются:

кости и нарды;

минигольф;

домино;

шахматы и шашки;

дартс.

Увлекательными для них будут и азартные баталии в покер, монополию. А подвижный твистер способен развеселить даже самого серьезного «взрослого мальчика».

Набор для отдыха на природе

В этой серии разобраться проще всего. Из практичных вариантов хорошим выбором будет набор инструментов, если мужчина любит мастерить и сам делать все по дому. Любитель путешествий и отдыха на природе порадуется дорожному набору. Комплектация его обычно стандартная:

шампура;

небьющаяся посуда;

открывалка со штопором;

бензиновая зажигалка;

мангал;

нож, топорик, картофелечистка.

Если в такой набор не входит фляга, ее можно приобрести как приятное приложение к основному подарку. Кстати, фляги тоже часто идут в хорошем комплекте с рюмками, стаканами, штопором и зажигалкой.

Уютный халат

Дарить домашнюю одежду начальнику или малознакомому человеку этикет не позволяет. А вот хорошему другу или мужу покупайте такую вещь смело. Мужчины ценят уют, поэтому мягкий и теплый халат точно не будет пылиться в шкафу. Часто носить дома халат мужчина начинает, только когда получает его в подарок. Купить его себе самостоятельно просто не приходит в голову. Поэтому будьте уверены, он будет вам очень благодарен за такой презент.

Для офиса

Офисный работник точно оценит хорошую кожаную или деревянную настольную визитницу. Кроме того, здесь можно выбирать все что угодно из огромного ассортимента канцелярских принадлежностей. Именные авторучки, термокружки, ежедневники. Кабинет босса украсят дорогие декоративные предметы в босс-стиле. Среди них:

декоративный компас и термометр в старинном стиле;

глобус-бар;

статуэтки-талисманы из камня, метала или дерева;

звонок для совещаний;

модели кораблей;

настольный набор руководителя.

Креативные решения

Для ценителя благородных напитков лучшим сюрпризом будет сомелье-набор в дорогом кожаном кейсе. В комплект входят:

ледокол-пробка;

штопор;

винная воронка;

элегантный воротничок для горлышка бутылки;

набор натуральных пробок;

кольцо для салфеток.

Хорошим дополнением к такому подарку будет бытылка хорошего вина.

Для экстремалов

Любители адреналина вряд ли оценят парфюм или рубашку. А вот приглашение поучаствовать в чем-нибудь опасном или захватывающем дух приведет их в полнейший восторг. Кроме привычных экстремальных забав, как прыжок с парашютом или полет на аэроплане, есть много других вариантов. Абонемент на их посещение и будет вашим подарком:

зорбинг;

пейнтбол;

рафтинг;

джиппинг;

дайвинг;

баггидрайв.

Романтикам

Если вам повезло, и ваш избранник натура романтическая, выбирайте ему соответствующий сюрприз. Ужин при свечах – вариант немного банальный, но очень милый. Если вы самостоятельно приготовите для него изысканные блюда и украсите комнату, создав романтичную атмосферу, сюрприз будет оценен очень высоко. Подойдет к таким презентам и вещь, сделанная собственными руками. Если вы умеете рукодельничать, свяжите ему теплый и уютный свитер. А если таких талантов у вас нет, сделайте фотоколлаж. Выберите несколько ваших совместных снимков, где запечатлены ваши счастливые минуты вместе. Наклейте их на большое панно, украсьте надписями и декором с романтично-любовной тематикой.

Что нельзя дарить мужчинам

Есть и такой пункт в подарочном этикете. И его лучше соблюдать, чтобы не попасть в нелепую или неловкую ситуацию. Итак, какие презенты неуместны на мужском празднике:

сладости (торты, шоколад, конфеты);

цветы, мягкие игрушки;

носки, тапки, пижамы, одежду (их покупают только человеку, с которым вас связывают близкие отношения);

галстуки, запонки и другие аксессуары;

домашних животных;

парфюмерию и косметические средства.

Вот такой получился список универсальных, креативных, романтичных и даже неудачных подарков для мужчин. Теперь определиться с выбором мужского презента вам будет намного проще.