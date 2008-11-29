Своевременная замена теплоносителя и ее важность

Замена теплоносителя в системе

Даже самый качественный теплоноситель для инженерной системы производственного объекта, жилого дома или административного здания не способен сохранять рабочие характеристики на протяжении длительного периода времени. Именно по этой причине необходимо уделять должное внимание качеству антифриза и выполнять своевременную замену.

Если речь идет об отопительной системе без риска замерзания (в качестве теплоносителя чаще всего используется котловая вода с пакетом антикоррозионных присадок), то процесс не занимает много времени. Достаточно открыть все краны, слить отработанную воду, а затем наполнить расширительный бак системы до необходимого уровня. В случае с климатическими системами, предполагающими применение растворов гликоля, необходима помощь специалистов. Оптимальный вариант, когда заменой теплоносителя занимается производитель рабочего состава, ведь он хорошо знает сильные и слабые стороны раствора, а также может определить подходящий момент для замены.

Почему важно своевременно менять теплоноситель?

В целях экономии многие владельцы зданий и помещений используют ресурс антифриза по полной, не следя за его эффективностью. Необходимо помнить, что раствор этилен- или пропиленгликоля не теряет свои рабочие характеристики в один момент. Это поступательный процесс, в ходе которого снижается теплопроводность раствора, повышается температура кристаллизации, увеличивается вязкость. На практике это чревато риском повреждения уплотнительных соединений трубопроводной системы (органические присадки перестают выполнять свою основную функцию), металлических элементов (повышается коррозионная активность состава) и выходом из строя насоса. Дело в том, что при увеличении вязкости требуется большие усилия для перекачки теплоносителя по системе, а мощность насосного оборудования имеет свои пределы.

В результате антифриз теряет свои эксплуатационные свойства, а инженерное оборудование начинает стремительно изнашиваться. Решить эту проблему можно лишь одним путем – своевременной заменой и утилизацией отработанного водно-гликолевого раствора. При этом важно помнить о том, что качество теплоносителя может определить лишь специалист и лишь лабораторно-опытным путем.

Важность мониторинга

Для определения качества используемой водно-гликолевой смеси в инженерной системе необходимо доверить работы специалистам. Как уже говорилось ранее, это должен быть производитель теплоносителя. В качестве успешного примера сотрудничества можно привести компанию «ТЕХНОФОРМ», которая не только поставляет широкий ассортимент рабочих составов (гликоль необходимой концентрации или готовый антифриз на основе этилен- и пропиленгликоля), но и оказывает дополнительные услуги по мониторингу, замене и утилизации. Процесс мониторинга достаточно прост и включает в себя несколько этапов:

Специалисты на объекте проводят отбор проб теплоносителя из системы и передают его представителям производителя;

Пробы исследуются в лабораторных условиях;

По полученным результатам принимается решение о необходимости замены.

Такой подход позволяет не только определить максимально точный момент для замены, но и определить производительность используемого антифриза. Возможно, для более эффективной работы инженерного оборудования потребуется использование раствора иной концентрации или готового теплоносителя другой марки. Без помощи специалистов в такой ситуации не обойтись.

Технология и особенности замены

Замена теплоносителя на основе водно-гликолевого раствора производится следующим образом:

Отработанная смесь сливается из системы в специальную тару, соответствующую требованиям экологической безопасности;

Перевозка теплоносителя к месту утилизации производится специально оборудованным транспортом производителя;

Представители компании выполняют утилизацию по отработанной технологии и выдают подтверждающий документ соответствующего образца;

Теплоноситель доставляется на объект и заливается в систему согласно технологическим рекомендациям производителя.

Следует отметить, что водно-гликолевая смесь относится к высокому классу опасности, поэтому ее слив в грунт или воду не допускается. Утилизация производится на специально оборудованных полигонах. Если подсчитать возможные затраты на осуществление комплекса мероприятий, то становится очевидно: гораздо выгоднее заказать выполнение работ у производителя антифриза, чем пытаться справиться с заменой раствора гликоля самостоятельно. Компания «ТЕХНОФОРМ» имеет богатый опыт не только в производстве, но и обслуживании теплоносителей на основе гликолей. Как показывает практика, своевременная замена позволяет сэкономить сотни тысяч рублей и не допустить разрушения дорогостоящего оборудования.