Кліщ: хто такий, яким буває, кого і навіщо кусає?

Всім добре знайомі лісові кліщі, які часом так сильно докучають любителям лісових прогулянок і їх домашнім тваринам. Це членистоногі тварини з класу павукоподібних. Від добре знайомих нам павуків відрізняються тим, що у кліщів головогруди і черевце, у павуків розділені тонкою «талією», повністю злиті і утворюють мiшкообразне тіло.

Кліщі поширені по всій нашій планеті. Вони зустрічаються всюди - від найбільш посушливих районів до льодовиків. Кількість їх видів досягає 40 000. Розміри їх тіла варіюють від 0,1 до 30 мм (самка, насмоктавшись кров'ю), але більшість їх всього близько 1 мм довжиною. Серед них є і вільноживучі, і комменсали ( «нахлібники»), і паразити (наприклад, так званий коростяний, що паразитує в підшкірній клітковині ссавців, в тому числі і людини).

Близько 4 000 видів кліщів перейшли до життя у воді, а з них 1 100 - у море. Є серед них такі екзотичні представники, як сирні кліщі. Ними заражають сирну масу, в результаті виходить делікатесний і дуже дорогий сир, який обожнюють знавці і любителі сиру.

Найцікавіше кліщ Іксодес ріцінус (Ixodes ricinus), що мешкає в наших лісах. Такий кліщ ухитряється серйозно докучати. Дуже багатьом знайомий його вигляд. Цей кліщ коричнево-сірого кольору. Злився c черевцем передній відділ, або гнатосома, помітний тільки по розділу їх швом. Кліщ немов несе на «плечах» накидку. На тілі кліща добре помітні чотири пари членистих ніжок з двома крючкастимі кігтиками на останніх члениках і гострий хоботок, обсаджений численними зубчиками. Зубчики спрямовані назад, і саме тому звільнитися від кліща силою можна, тільки обірвавши хоботок, який при цьому залишається заякореним в шкірі. З боків хоботка розташовується пара щупиків. Перевернувши спійманого кліща черевцем догори, можна і неозброєним поглядом виявити на ньому два овальних отвори. Це дихальця. Самці завжди менше, їх довжина приблизно 2,5 мм. Самки досягають 4, а насосавшись крові - 11 мм. Цей вид поширений по всьому світу. Він вважає за краще густу рослинність і високу вологість повітря. Іксодес п'є кров хребетних. Він нападає на диких і домашніх тварин, на птахів і на людину. Самки відкладають 1000-3000 яєць на підставу стебел рослин. Через 4-10 тижнів вилупилися личинки, що зовні нагадують дорослу особину, видираються на вершину чагарнику і залишаються там, чекаючи відповідного господаря.

Вони приймають своєрідну позу: задніми ніжками чіпляються за кінчик листа, а передня пара розкинута в сторони, немов кліщ збирається обійняти весь світ! Якщо повз пробігає / проходить жертва, кліщ вцепляється в її шерсть або одяг і перебирається на неї. Це, звичайно, не дуже уловистий спосіб полювання. Але личинки (так само, як кліщі, що знаходяться на інших стадіях життєвого циклу) здатні у важкі часи голодувати близько року.

Обзавівшись господарем, личинка 3-5 днів смокче кров, якщо господар має маленькі розміри (ящірки, птахи, миші), потім залишає його, ховається на грунті під лісовою підстилкою і після линьки перетворюється в німфу. Німфи шукають своїх господарів так само, як і личинки, і після 4-8 днів паразитування на них, вони перебираються на землю і після линьки перетворюються на дорослих кліщів.

Дорослі самці шукають нового господаря тільки потім, щоб, провівши обстеження його волосяного покриву, розшукати самку. Кров вони не смокчуть. Самка смокче кров 7-13 днів і залишає господаря, щоб на землі відкласти яйця. Якщо їй пощастить і вона швидко знайде поспіль трьох господарів, розвиток триває близько 1-1,5 років, але при несприятливих умовах - до 4-6 років.

Іксодес ріцінус можна зустріти в теплу пору року аж до випадання снігу. Але спостерігається два спалахи чисельності: в кінці квітня - початку травня; і в кінці серпня - початку вересня.

Кліщі здатні розмножуватися в дуже великих кількостях. Настільки великих, що доставляють масу неприємностей не тільки любителям лісових прогулянок, а й великій рогатій худобі на випасі, і пастухам.

Але не це головне, що змушує ставитися до загрози укусу кліща так серйозно.

Кліщі служать переносниками важких захворювань. Серед них такі, як кліщовий енцефаліт, весняний менинго-енцефаліт, а також бореліоз. Однак це зовсім не означає, що потрібно замкнутися вдома і не ходити в ліс.

Щоб убезпечити себе, досить дотримуватися кількох простих правил:

1. Перед походом до лісу одягайте одяг з довгими рукавами, а брюки заправте в чоботи або надіньте під штани колготки (кальсони).

2. Обов'язково користуйтеся репелентами (речовинами, що відлякують кліщів).

3. Після того як ви прийшли додому, потрясіть одяг у вікно і огляньте один одного (до того, як присмоктатися, кліщі довго шукають підходяще місце).

4. Якщо ви виявили кліща, що присмоктався, краще звернутися до фахівців. Вони не тільки допоможуть його витягнути, але і проконсультують вас щодо того, що робити далі.

5. Якщо ж ваша робота пов'язана з частими походами в ліс або ви живете в зоні, де чисельність кліщів дуже велика, то можна зробити щеплення, яке захистить вас і ваших дітей від кліщового енцефаліту. Правда, про це необхідно задуматися ще восени, так як вакцинація проводиться в кілька етапів.

Бережіть своє здоров'я!