Выгоды оформления онлайн-кредитов

Большая часть населения нашей страны боится связываться с кредитами. Почему-то сложилось обманчивое впечатление, что их получение – это целый сложный процесс, занимающий все свободное время. Так ли это на самом деле? Конечно, нет, ведь сегодня доступны онлайн-кредиты, которые существенно упрощают процесс оформления, выдаются практически всем, но при этом также имеют ряд ограничений.

Онлайн-кредит: что это и где его берут?

Онлайн-кредиты – очень распространенная услуга в наше время. Она появилась относительно недавно, но за это время выручила многих людей с финансовыми трудностями. Главное его преимущество – это простота оформления, которая не требует никаких лишних документов. Но в то же время вы должны знать, что сумма онлайн-кредитов ограничена, поэтому при покупке квартиры рассчитывать на такую услугу не стоит.

Онлайн-займы предлагают много кредиторов, но с выбором нужно быть осторожным. Вы должны быть уверены в его честности, а также внимательно изучить условия выдачи. Одним из самых популярных кредиторов считается creditplus.ua. Это надежная фирма с хорошим рейтингом, которая практически не дает отказов.

Решаясь на такой шаг, вы должны понимать, что ответственность за него придется нести в любом случае. Поэтому бездумно брать деньги на удовлетворение мгновенных желаний не стоит.

Кому нужны онлайн-кредиты?

Плюсом заказа онлайн-средств является то, что вас не будут спрашивать, на что вы их потратите? Конечно, в процессе оформления документов такой вопрос возникнет, но проверять вас никто не будет.

Чаще всего, онлайн-кредиты берут в таких случаях:

внезапные болезни и необходимость денег на обследование, лечение – в случае, если до зарплаты далеко, а на подобные траты вы не рассчитывали;

в случае покупки какой-то вещи со скидкой, если у вас нет на это свободных денег в данный момент;

на покупку смартфона или других гаджетов в случае поломки старых;

при поломке автомобиля, который нужен для работы;

при необходимости денежных средств на карте в ночное время суток, в праздники или выходные, но при уверенности в их возвращении в ближайшее время.

Конечно, никто вам не запретит взять кредит на новое платье или дополнительный аксессуар в машину, но вы должны понимать, что возврат кредита – дело обязательное. И рассчитать свой доход в следующем месяце нужно таким образом, чтобы кредит не стал дополнительной обузой для семьи.

В каких случаях онлайн-кредит – плохая идея?

Вы хотите взять кредит, но сомневаетесь? Вам стоит еще раз обдумать и взвесить все за и против, но при этом учесть следующие факторы:

неумение экономить и отказывать себе в привычных удовольствиях;

неумение распоряжаться деньгами и планировать бюджет;

психологический страх быть должником;

неуверенность в завтрашнем дне – наличии работы и постоянного дохода.

Если вы можете отнести к себе хотя бы один из вышеперечисленных пунктов – кредит не для вас. Онлайн-кредит, так же, как и обычный, требует ответственности, поэтому им могут пользоваться только те, кто уверенно стоит на ногах, но почему-то не рассчитал денег до зарплаты.

Как оформить онлайн-займ?

Онлайн-займ – это очень просто и при этом выгодно. В первую очередь из-за того, что вам не нужно собирать кучу справок с места работы о вашей платежеспособности. Во-вторых – оформить его вы может из дома, получив деньги на карту любого банка.

Итак, для оформления онлайн-кредита необходимо:

Зарегистрироваться на портале кредитора, которого вы выбрали, ввести все необходимые данные максимально правдиво. Запросить кредит – указать сумму, сроки использования кредитных денег, свою кредитную историю, если такая была, а также цель, для которой нужны средства. Указать номер карты для получения денег и дождаться проверки внесенных вами данных системой. Получить деньги на карту и распоряжаться ими в поставленных целях.

Перед оформлением кредита вы можете воспользоваться кредитным калькулятором. Именно он поможет определить конечную сумму возврата. Она будет учитывать срок использования кредитных средств, а также процент, под который выдается определенная сумма.

Таким образом, вы можете сразу вычислить, под силу ли вам выплатить кредит через месяц или лучше сделать это через неделю. Также у вас всегда есть возможность выплаты кредита досрочно или его продления.

Онлайн-ссуда – это очень удобно, особенно для тех, кому нужна небольшая сумма. В среднем размер кредита с оформлением онлайн не превышает 5-7 тысяч, а его максимум – 15 тысяч. Но это не лишает вас возможности взять минимум, например, 200 грн в случае форс-мажора.