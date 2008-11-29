Стало відомо, чи буде в Україні нова хвиля мобілізації

Міністр оборони України Степан Полторак розповів, що зараз в Україні немає необхідності в мобілізації.

Зараз я не бачу в цьому необхідності, незважаючи на погрози з боку Росії. По-перше, ми вже провели серйозну роботу - створили резерв, перша черга - 150 тисяч. Крім цього, вже є резерв озброєння і техніки, - заявив Полторак.

Також він додав, що мобілізованих на передовій в зоні бойових дій вже немає два роки. Зокрема, рівень мотивації і підготовки особового складу значно зріс. Крім цього, міністр зазначив, що є облік мобілізаційного ресурсу, тому військкомати можуть досить швидко розгортатися і працювати на повну потужність.

Відзначимо, що Полторак розповів скільки заробляє військовий. Той, хто тільки підписав контракт, отримує мінімально 7500 - 7600 гривень заробітної плати. «Офіцер, наприклад, командир бригади, якщо він проходить службу не в зоні контртерористичної операції, отримує 16 тисяч гривень зарплати».

Якщо військові працюють в зоні, то отримують надбавки. Вони однакові для всіх: 10 тисяч гривень отримує і генерал, і солдат.