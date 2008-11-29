Самий дефіцитний вітамін. Чому нам так важливий вітамін B2 і де його взяти

Якщо раніше найдефіцитнішим був вітамін С (аскорбінова кислота), то тепер нам не вистачає вітамінів D, В2 і каротиноїдів.

Зараз поговоримо про справжнісінький і дуже важливий вітамін В2. Цифра «2» в його назві говорить про те, що з вітамінів групи В він був відкритий другим - в 1920-му році. Але, строго кажучи, відкрили його на 40 років раніше - в 1880-м, і назвали лактофлавін. По-російськи це означає «молочно-жовтий»: у нього жовтий колір, і виділили його з молочної сироватки. Ця речовина довго і вважали пігментом, не підозрюючи про його користь. Нічого дивного в цьому немає, адже концепції вітамінів в XIX столітті ще не було, а найперший вітамін В1 був відкритий тільки в 1912-му, тобто, через 32 роки після виділення лактофлавіну.

Як розпізнати дефіцит вітаміну В1

Потім цю жовту речовину, ще не знаючи точно її хімічної формули, виявляли в різних речовинах і давали їй різні назви. Коли її знайшли в яйцях, то в її честь називали овофлавіном (ovo на латині - «яйце»), потім, коли її виявили в печінці, то назвали гептофлавіном, а коли виділили з сечі, то придумали назву урофлавін. Напрошується жарт: чи не означає це, що сеча може бути джерелом вітаміну В2? Ні. Є спосіб отримувати його більш апетитно - в складі нирок, це один з найбагатших джерел вітаміну В2. А потрапляє він в сечу при надлишку в організмі, виділяючись нирками і надаючи насичений жовтий колір сечі. Цей експеримент кожен може перевірити на собі, попивши ударні дози полівітамінів або комплекс вітамінів групи В. У США таких фанатів вітамінів дуже багато, і лікарі люблять іронізувати над ними, стверджуючи, що у них найдорожча сеча в світі.

Чим небезпечний дефіцит?

Найтиповіші і специфічні ознаки нестачі вітаміну В2 - заїди. Або по-науковому, ангулярні стоматити - це коли в кутах рота виникають хворобливі тріщинки, лущення шкіри і запалення. Якщо у вас такі симптоми, то вам напевно не вистачає В2. Часто їх супроводжують слабкість і сонливість. Це пов'язано з тим, що рибофлавін бере участь в енергетичному обміні, і коли його мало, енергії не вистачає. Але подібні ознаки неспецифічні - вони зустрічаються майже при всіх вітамінодефіцітах і ще масі інших проблем зі здоров'ям.

Інший важливий момент: через дефіцит В2 нам може не вистачати ще й вітамінів D, В6, а так само фолієвої та нікотинової кислот. Справа в тому, що він потрібен для активації всіх цих вітамінів, і якщо його мало, то вони, навіть поступаючи в достатній кількості, можуть не переходити в активні форми, і не надавати своєї важливої дії. Так що вітамін В2 багато в чому є ключовим.

Крім заїд він може викликати ще себорейний дерматит в області носо-губного трикутника, брів і вух - шкіра в цих місцях суха і лущиться. Може погіршуватися і зір в сутінки. А у важких випадках страждають очі, вони швидко втомлюються, буває різь, запалюються повіки і рогівка (кератит). Були описані випадки, коли люди навіть сліпнули, у них розвивалася катаракта.

Кому загрожує нестача вітаміну В2?

Якщо коротко, то дуже багатьом. По-перше, зміст цього вітаміну в продуктах не дуже великий. По-друге, для його засвоєння потрібен тваринний білок, і його, в свою чергу, може не вистачати не тільки вегетаріанцям. Ось ви думаєте, що вам вже точно не загрожує такий дефіцит, так як їсте ковбасу на сніданок, обід і вечерю, і на перше, друге і третє (так люблять робити у нас багато). Насправді, в сучасних ковбасах і готових м'ясних продуктах білка набагато менше, ніж в старих. І справа не тільки в сої. Замість неї частіше додають інші рослинні або бідні тваринні білки, які погано засвоюються. В результаті, вітаміну В2 надходити в організм вони не допомагають. Плюс, значна частина білка в ковбасних і м'ясних продуктах витіснена водою, яку утримують фосфати.

Дефіцит може бути навіть при достатньому вмісті вітаміну В2 в їжі. При багатьох захворюваннях шлунково-кишкового тракту його всмоктування страждає. Так само на його засвоєння впливає ряд ліків - деякі антибіотики або аміназин, який використовується в психіатрії. Щоб в таких випадках уникнути дефіциту, потрібно додатково приймати вітаміни групи В.

Де вітаміну В2 найбільше?

Крім нирок, цього вітаміну найбільше в печінці - в 100 грамах цих продуктів міститься 1,6-2,2 мг рибофлавіну. Тобто денна норма або навіть більше. Біда в тому, що харчуємося ми такими субпродуктами рідко. Теж відноситься і до дріжджів, де вітаміну В2 дуже багато. Тому, непогано б взяти за звичку їсти страви з печінки хоча б один раз в 7-10 днів, так як це найдоступніший і їстівний з цих продуктів. До того ж, в печінці маса і інших вітамінів.