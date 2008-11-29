Навіщо стародавні люди переслідували гігантських лінивців

Приблизно 11 тисяч років тому гігантський лінивець, трохи схожий на снігову людину, потрапив в небажану компанію: куди б він не прямував, його переслідували стародавні люди. На думку вчених, котрі аналізували скам'янілі сліди, мисливці відстежували пухнастого звіра, наступаючи на його подовжені ниркоподібні відбитки лап.

Скоріш за все, гігантський лінивець більше не міг цього виносити: він піднявся на задні лапи (його зріст становив приблизно 2,1 м) і розмахував гострими серповидними кігтями (їх сліди теж збереглися), дивлячись на небажаних гостей. Так дослідники так описують сцену, вивчаючи скам'янілі сліди від ніг, лап і кігтів.

Що сталося далі залишається загадкою. Можливо, люди намагалися вбити лінивця, а, може бути, вони навіть в цьому досягли успіху, каже один з авторів дослідження Меттью Беннетт (Matthew Bennett), професор екологічних і географічних наук в Борнмутському університеті.

Правда, він обмовляється, що вбити такого звіра було не так-то просто: не можна забувати, що він був досить сильним, а значить, його було важко здолати кам'яною зброєю. Як пишуть автори роботи, є сумніви, що люди дійсно вбили тварину.

Фахівці виявили сліди, залишені гігантським лінивцем і людьми, в Національному пам'ятнику "Білі піски" (White Sands National Monument park) в Нью-Мексико в квітні 2017 року. Знахідка стала справжнім проривом для провідного дослідника Девіда Бустоса (David Bustos) зі Служби національних парків США. Він давно підозрював, що на території парку заховані скам'янілі сліди стародавніх людей.

Найбільше дослідників здивував той факт, що деякі людські сліди були знайдені всередині слідів лінивця. Швидше за все, стародавні люди слідували за звіром буквально по п'ятах, а значить, і сам лінивець лише недавно залишив сліди.

До слова, місце зберігає сліди і від інших гігантських нині вимерлих тварин, в тому числі мамонтів, вовків, великих котів, верблюдів і представників великої рогатої худоби.

"Існує буквально сотні тисяч слідів різних тварин і людей [в цьому місці]", - говорить Беннетт.

Проте, додає вчений, там було менше слідів лінивця з людськими слідами всередині.

Сліди показують, що стародавні люди і гігантські лінивці дійсно взаємодіяли в кінці останньої льодовикової епохи. А знахідка є ключем до розуміння того, чи переслідували й полювали люди на пухнастих гігантів, які вимерли в цей час, як і інші великі ссавці, включаючи того ж мамонта.

За словами Беннетта, на сьогоднішній день тривають суперечки, що призвело до зникнення цих великих істот - полювання людей або зміна клімату. Згідно з дослідженням 2016 року, в цьому питанні обидва фактори зіграли роль.

Звичайно, вченим важко приміряти на себе роль Шерлока Холмса і з'ясувати, що ж сталося 11 тисяч років тому. Але у них є кілька припущень.

Одна з них полягає в тому, що мисливці-збирачі переслідували гігантських лінивців і відволікали їх, щоб було легше на них полювати.

Інша ідея полягає в тому, що людям здебільшого було цікаво спостерігати за диким звіром, а їх спроби переслідування були зловісними.

Лінивці були грізною здобиччю: їх сильні лапи і гострі кігті давали їм важливу перевагу в ближньому бою.

Інші вчені, які не брали участі в дослідженні, вважають, що з висновками треба бути дуже обережними. Можливо, лінивці залишили сліди, а люди наступили на них через годину або навіть пізніше: простіше кажучи, вони не переслідували лінивців спеціально.

"Скільки разів діти або навіть дорослі наступали на сліди інших людей, залишених на снігу або піску? Просто заради задоволення", - говорить Вільям Харкорт-Сміт (William Harcourt-Smith), палеонтолог коледжу Леман. Він не брав участі в дослідженні.

Однак сліди, які говорять про те, що лінивець розмахував кігтями, все-таки припускають сцену бою з людьми, додає Харкорт-Сміт. Але без будь-яких збережених знарядь або кісток тварин з характерними слідами бою важко сказати, що сталося далі.

Результати дослідження представлені в науковому виданні Science Advances.