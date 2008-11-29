Країни ЄС вироблять спільну позицію щодо тарифів США

Країни-члени Євросоюзу повинні почати інтенсивні переговори, щоб досягти спільної позиції щодо того, як реагувати на тарифи США на імпорт металу, якщо зусилля щодо забезпечення довгострокового звільнення від тарифів не приведуть до успіху, заявила прес-секретар уряду Німеччини.

"Я не можу говорити про часові рамки, оскільки це повинно бути зроблено на європейському рівні, - сказала прес-секретар. - Зрозуміло, що важливо, щоб були проведені швидкі переговори, щоб досягти спільної європейської позиції".

Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер заявив, що Європейський союз не дозволить Сполученим Штатам розмовляти з собою за допомогою погроз для забезпечення постійного звільнення від тарифів на імпорт сталі та алюмінію в США.

Президент США Дональд Трамп до 1 червня продовжив тимчасове звільнення ЄС від тарифів, хоча офіційні особи ЄС заявили, що неясно, чого хоче Вашингтон.

"Я хотів би повторити заклик до того, щоб це звільнення було беззаперечним і незмінним. Ми вважаємо, що заходи США не можуть бути виправдані національною безпекою", - сказав Юнкер в Європарламенті.

"Ми продовжимо наші переговори зі Сполученими Штатами, але ми відмовляємося вести переговори під загрозою", - заявив Юнкер, представивши майбутній план бюджету ЄС.