Як "торгові війни" можуть обернутися проти США?

Американський долар на міжнародному ринку Forex в останні дні перейшов у наступ, досягнувши максимуму з початку року. Чому це тільки початок?

Зараз на світові фінанси впливає не тільки політика центробанків, а й так звані "торгові війни", які так активно розв'язують США на чолі зі своїм президентом. Варто відзначити, що Штати часом використовують протекціоністські заходи як спосіб тиску на ту чи іншу країну, однак виходить це далеко не завжди.

Дієвою відповіддю на введення різних мит і інших заходів по тиску на конкурентів може стати ослаблення валют.

В Pacific Investment Management Co. (PIMCO) вважають, що саме таким шляхом підуть Європейські та азіатські регулятори.

Поки Федеральна резервна система рішуче йде по шляху посилення, її колеги, в тому числі Банк Японії і Європейський центробанк, стають "голубами" і вибирають "м'якість", наводить Bloomberg слова головного економічного радника PIMCO Йоахіма Фелса.

Все це може привести до зміцнення долара, причому дуже суттєвого, вважає експерт.

Частково ми вже бачимо подібну ситуацію на валютному ринку. Індекс долара до шести основних валют вийшов з діапазону і почав зміцнюватися. Зараз котирування DXY знаходяться якраз на рівні початку цього року.

До слова, то ослаблення американської валюти, яке ми бачили кілька місяців тому, було дуже схоже на штучне, так як проходило в основному в січні, коли на ринку найменше учасників, отже, рухати котирування набагато простіше.

Конфлікт почався, коли президент Дональд Трамп вступив на посаду на початку 2017 року і відразу ж спробував послабити долар, щоб підвищити конкурентоспроможність Америки. Європа і Азія в значній мірі погодилися з цим, побоюючись гіршого альтернативи - зведення торгових бар'єрів. Але тепер, коли США все одно просуваються вперед з митами, рукавички кинуті, пише Bloomberg.

Прикладом таких дій, за його словами, є натяки Банку Японії на готовність відмовитися від планів щодо згортання стимулюючої політики: хоча в березні японський ЦБ називав 2019 р терміном можливого закінчення QE, в квітні його позиція змінилася, і глава регулятора Харухико Курода заявив про необхідність подальшої монетарної підтримки.

Глава ЄЦБ Маріо Драгі на прес-конференції після квітневого засідання зазначив слабкість економічного зростання, натякнувши на те, що для його прискорення буде потрібна допомога з боку центробанку. Народний банк Китаю і зовсім безпосередньо пом'якшив монетарні умови, знизивши вимоги по обов'язкових резервах для банків.

Китай - основний конкурент США на світовій арені, і керівництво цієї країни діє завжди дуже рішуче. Можна вважати, що і в цей раз на введення бар'єрів Пекін відповість девальвацією, а крім цього введе ще і контрзаходи щодо США, що лише погіршить ситуацію для самих Штатів.

Поки дійсно більше підстав вважати, що бажання Трампа повернути Америці колишню велич може закінчитися для його ж країни не кращим чином.