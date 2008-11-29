Немного интересных фактов об игровых автоматах

Игровые автоматы, поменяв реальное место дислокации на виртуальное, стали еще более популярными и доступными. Сегодня многие пользователи сети иногда заходят на сайты виртуальных казино, чтобы попробовать свои силы в азартных играх. Но не все знают некоторые факты и особенности об онлайн-аппаратах.

А что вы знаете об игровых аппаратах?

В игровые автоматы можно не только играть бесплатно, но и тестировать. Это помогло виртуальным казино привлечь еще больше целевой аудитории к своим слотам. Но, немногие знают, что демонстрационный режим появился только благодаря тому, что игровые залы, работающие в онлайн-режиме, начали терять хорошую прибыль.

Сегодня можно не только посмотреть на игровые автоматы играть бесплатно и без регистрации новые игры может каждый желающий в виртуальном игровом зале MaxBet. Хотя, как только появился широкий выбор игровых софтов, многим азартным игрокам, стало непросто ориентироваться среди всех этих новинок. По привычки многие геймеры пытались найти в онлайн-казино привычные версии игровых аппаратов. Поэтому никакой прибыли новые разработки не приносили, и владельцы виртуальных аппаратов обратились к тем предприятиям, которые выпускают игровой софт, чтобы они предоставили версии слотов для тестирования.

Бесплатные автоматы имеются в каждом крупном казино, и они свидетельствуют о следующем:

лояльном отношении игрового сайта к своей целевой аудитории;

игровой зал действительно надежный;

привлекает новых потенциальных пользователей.

Что можно сказать интересного об игровых автоматах?

Игровые автоматы – это не просто возможность скоротать время или выиграть денежные средства. Для многих наших соотечественников игровые автоматы имеют особое значение, так как они являются неотъемлемой частью эпохи 90 годов прошлого столетия, когда подобные аппараты стояли практически на каждой улице. Интересно, что многие считают, то такие изделия были созданы приблизительно в то же время.

Но впервые слот-машину использовали почти полтора столетия назад, ее создал для бара специально Чарльз Фей. Автомат стал очень популярным и приносил не только неплохую прибыль, но и сделал заведение очень популярным. Через некоторое время игровой автомат украли, а затем такие аппараты появились во многих барах, где обычные люди любили отдыхать.

Прошло очень много лет, и постепенно игровые автоматы нашли свое место в казино, а теперь уже освоили и виртуальное пространство. Но сейчас они имеют одно, огромное, преимущество – в интернет-казино на них можно играть бесплатно!

Многим геймерам нравятся автоматы с фруктовой тематикой, но немногие знают, что подобные слоты возникли в тот период, когда в США был введен запрет на азартные игры. Так как американское правительство решило, что игровые автоматы несут в себе опасность, то разработчики таких машин быстро нашли выход – переделали их в шуточные. Теперь слоты выдавали не денежный приз, а конфеты. На самой машине экран выдавал выигрышные комбинации в виде фруктов.

В тот период никто и представить не мог, что фруктовые символы станут очень популярны через некоторое время, а тематик для выбора будет слишком много!