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Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
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Борги українців за комуналку зросли ще на 2 млрд. гривень
Найбільша заборгованість у населення за газ і опалення. Заборгованість за комунальні послуги продовжує зростати.
Заборгованість населення України (без урахування тимчасово окупованих територій) з оплати житлово-комунальних послуг у березні 2018 року порівняно з лютим 2018 р збільшилася і склала 42,7 млрд гривень. Про це повідомляє Держстат.
Так, заборгованість населення за централізоване опалення та гаряче водопостачання становила 15,5 млрд грн, за електроенергію - 4,2 млрд грн, за газопостачання - 17,6 млрд грн, за утримання будинків, споруд та прибудинкових територій - 3,3 млрд грн, за централізовані постачання холодної води і водовідведення - 1,7 млрд грн, за вивезення побутових відходів - 0,4 млрд грн. Відзначимо, на кінець лютого 2018 року заборгованість за комуналку становила 40,6 млрд грн.
Раніше повідомлялося, що комунальні тарифи будуть рости ще 3 роки.
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