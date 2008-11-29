Втратили паспорт у чужому місті?

Це можна виправити, паспорти губляться часто.

Чекаючи біля дверей паспортного столу, ви з великою ймовірністю виявите в черзі людей, що займаються відновленням цього документа. І добре, якщо втрата сталася в своєму місті - тут все досить просто, хоча і займає час. Але як бути, якщо паспорт загубився, а то і був вкрадений, в іншому місті?

Розглянутий для прикладу випадок - про одну з найскладніших ситуацій. Коли той хто втратив живе в іншому місті з тимчасовою реєстрацією, без можливості повернутися, та ще позбувся абсолютно всіх документів та їх копій. Дана ситуація відбувається нерідко.

Основна проблема людей в такому випадку - незнання. Ні в паспортному столі, ні в відділенні поліції ви не знайдете повної і достовірної інформації про те, що робити.

Так що ж робити? Спочатку наберіться впевненості і приготуйтеся до того, що посадові особи, до яких піде звернення, можуть і самі не знати відповідь на це питання і навіть переконувати, що нічого не вийде у вас, і доведеться обов'язково їхати в своє місто. Але це помилка. Все здійснимо на місці. Тому ваш головний засіб - фраза: «Я знаю, що це робиться так-то».

Першим потрібним документом стане заява про втрату паспорта. Зверніться до найближчого до місця втрати відділення поліції для написання цієї заяви. Намагайтеся розповідати коротше, без подробиць. Так швидше. Наприклад: «Лежав в кишені, дивлюся - пропав. Пошукав, але не знайшов. Пропажу помітив на такій-то вулиці, у такого-то будинку ».

Якщо у вас паспорт украли, то зважте, що для вас важливіше: предмети, які пішли разом з документами, або півроку часу. Розгляд про крадіжку може тривати дуже довго, а перевірка за фактом втрати від двох до чотирьох тижнів. І якщо час дорожче, заявіть про втрату. Старий паспорт анулюють.

У відділенні ви отримаєте талон-повідомлення, як підтвердження, що ви зверталися в поліцію, і обіцянку надіслати лист про закінчення перевірки.

Поки йде перевірка, вирушайте в паспортний стіл для отримання тимчасового посвідчення особи. Підтвердження того, що ви - це ви, паспортний стіл в чужому місті може отримати дистанційно, звернувшись до служби вашого міста. Зверніть увагу: паспортний стіл може бути будь-яким, хоча в відділенні за місцем проживання домовитися простіше.

З тимчасовим посвідченням отримаєте виписку з картки реєстрації житлового фонду, з місця вашої постійної прописки. Її теж паспортний стіл здатний запросити на відстані.

Головні проблеми, на яких можна зупинитися, на цьому скінчилися. Заплатіть в банку штраф за втрату. Триста рублів, якщо відразу заявили, або від 1,5 до 3,5 тисячі, якщо між моментом втрати і написанням заяви в поліцію минуло більше двох місяців, що теж буває. Зберіть стандартні для отримання паспорта папірці, сфотографуйте. Дочекайтеся листа про закінчення перевірки за фактом втрати. І подавайте заяву в паспортний стіл на власний паспорт.

В цілому, всі дії, від першої заяви, до отримання нового паспорта, укладаються в два місяці. Як і встановлено законодавством для таких випадків.

Не забудьте подякувати працівникам паспортного столу, їх робота вимагає великої стійкості. І ще, корисну пораду - заради скорочення бюрократії в усьому світі, робіть копії всіх документів у нотаріуса, а оригінали зберігайте в банку.