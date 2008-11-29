В Україні хочуть націоналізувати російські банки і компанії

Відповідний законопроект №8340 вніс до парламенту депутат від «БПП» Роман Зварич.

У Верховній Раді зареєстрували законопроект, що вносить зміни в закон «Про санкції», яким пропонується націоналізувати майно російських державних компаній і банків, інформує

Згідно з пояснювальною запискою до законопроекту, «держава повинна відповідним чином реагувати на дії осіб, що здійснюють терористичну діяльність, створює загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальної цілісності України».

Серед заходів, які пропонується застосовувати у вигляді санкцій до Росії, зокрема, припинення діяльності російських компаній на території України та їх передача в державну власність.

«На законодавчому рівні введення саме таких секторальних санкцій не врегульовано», - пояснюють автори закону.

Нагадаємо, в травні Рада національної безпеки і оборони ввела санкції щодо юридичних та фізичних осіб, пов'язаних з російською агресією проти України.

Як повідомлялося, Національний банк прийняв рішення про продовження санкцій відносно українських дочірніх структур російських державних банків.

Раніше президент Петро Порошенко зазначив, що санкції проти банків з російським капіталом дієві і їх слід продовжити.

України 23 березня 2017 року строком на рік ввела санкції проти «дочок» працюючих в Україні структур російських держбанків: українських Ощадбанку і ВТБ, «БМ Банку» ( «внучки» ВТБ), Промінвестбанку ( «дочки» ЗЕБа) і VS Bank ( «внучки »Ощадбанку).

Санкції проти «дочок» російських держбанків забороняють виведення капіталу на користь материнських структур, але при цьому не зачіпають розрахунки через ці банки для українців і не перешкоджають докапіталізіціі і продажу банків.

Регулятор очікував, що зазначені банки придбає новий інвестор або вони поступово згорнуть діяльність в Україні.