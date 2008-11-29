Темний шоколад покращує пам'ять і імунітет

Чим вище концентрація какао в шоколаді, тим він корисніший для мозку і імунної системи.

Дослідження, яке напевно порадує ласунів: американські вчені відкрили нові корисні властивості темного шоколаду.

Відомо, що цей вид ласощів допомагає мікроорганізмам в кишечнику і навіть знижує ризик виникнення аритмії. А ще какао-боби, з яких виробляють шоколад, неймовірно багаті антиоксидантами, які захищають організм від старіння і хвороб (наприклад, як це не парадоксально, діабету).

У новій роботі команда з Університету Лома Лінда з'ясувала, що вживання темного шоколаду надає і інші доброчинні ефекти.

Правда, автори відзначають, що мова йде про продукт певного типу: вони вивчали властивості шоколаду з високою концентрацією какао - близько 70% при 30% органічного травникового цукру.

У звіті, представленому за підсумками відразу двох робіт на щорічній конференції Experimental Biology 2018 у каліфорнійському Сан-Дієго, вчені повідомили, що шоколад такого типу робить позитивний вплив на рівні стресу, внутрішні запальні процеси, пам'ять і імунітет.

Хоча давно відомо, що какао багате на флаваноіди, і про те, що він може покращувати когнітивне, ендокринне і серцево-судинне здоров'я, дослідники раніше могли лише здогадуватися.

"Протягом багатьох років ми розглядали вплив темного шоколаду на неврологічні функції з точки зору змісту цукру - чим більше цукру, тим ми щасливіші, - розповідає провідний автор обох робіт нейроендокрінологіі Лі Берк (Lee Berk).

Фахівці провели дві експериментальних роботи за участю людей у віці від 22 до 50 років. Вибірка, правда, була зовсім невеликою - 4-5 чоловік, а контрольна група складалася з однієї людини.

У першому випробуванні учасники повинні були з'їдати 48 грамів шоколаду, а безпосередньо перед цим і відразу після вчені оцінювали експресію генів в імунних клітинах. Щоб виключити вплив хронічних ефектів, також вимір проводився через тиждень після прийому шоколаду.

Аналогічні вимірювання проводилися і після регулярного прийому тих же 48 грамів ласощів протягом восьми днів. При цьому на час випробування учасники виключили з раціону інші продукти з великим вмістом антиоксидантів.

У другому експерименті добровольці також з'їдали по 48 грамів темного шоколаду, а дослідники знімали електроенцефалограми головного мозку через 30 хвилин і 120 хвилин після споживання, контролюючи активність в дев'яти різних точках кори мозку.

Результати показали, що в кожному окремому випадку продукт поліпшував імунітет учасників, а також пізнавальні здібності і мислення, пам'ять і, як водиться, настрій.

Команда уточнює, що споживання шоколаду з 70% -ної концентрації какао вплинуло на експресію генів, що відповідають за імунний захист організму, а саме - виробництво цитокінів, інформаційних пептидних молекул. Вони мають власні сигнальні шляхи, по яких зв'язуються з Т-клітинами, що захищають організм від інфекцій і патогенів.

Також виявилося, що споживання какао регулює механізми, пов'язані з нейронною сигналізацією і сенсорним сприйняттям. За рахунок цих ефектів підвищується нейропластичність мозку (здатність змінюватися під дією досвіду і відновлювати втрачені зв'язки після ушкодження), когнітивні функції, здатність до навчання, стан пам'яті.

Фахівці планують продовжити вивчення корисних властивостей шоколаду, зокрема, вони хочуть ретельніше розглянути його вплив на імунітет. Крім того, ще належить з'ясувати причинно-наслідкові зв'язки деяких ефектів, пов'язаних з поліпшенням роботи мозку. І, звичайно, результати тестів ще належить підтвердити в дослідженнях з великою кількістю учасників.

Наукові статті за підсумками роботи були опубліковані у виданні FASEB Journal: перша і друга.

До речі, раніше завдяки науці був створений безпечний знежирений шоколад, а також ідеальна шоколадна глазур. А традиційний шоколадний ряд "білий, молочний і чорний" поповнився ще одним видом - рубіновим.