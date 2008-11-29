Борги України і МВФ: зайняти, щоб розплатитися?

До травня Україна виконає всі зобов'язання по Меморандуму про співпрацю з МВФ, а МВФ надасть Україні черговий транш за програмою розширеного фінансування, - з упевненістю говорили на початку року українських учасників економічного форуму в Давосі, де зібралася політична і економічна еліта світу.

Травень як орієнтовний термін виконання Києвом умов для отримання чергової порції позики називав і постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман. Втім, суттєвого прогресу у виконанні зобов'язань України, а отже, і траншу від МВФ немає до сих пір, так само, як і чіткого розуміння, коли він буде, пише BBC.

Зате Україна сумлінно оплачувала борги перед МВФ та іншими іноземними кредиторами.

Тільки за перші дні травня Україну повернула МВФ близько 450 млн доларів - двома траншами 1 і 4 травня.

Однак ситуація з державними боргами і отриманням доходів або нових кредитів для їх виплати загострюється - все частіше помічають оглядачі.

За даними Національного банку, за підсумками березня (це останні статистичні дані, якими володіє український центробанк), платіжний баланс України пішов в невеликий "мінус". Поки що дефіцит складає 75 млн доларів, але він показує, що надходжень уже не вистачає для покриття платежів.

Дефіцит поточного рахунку у березні склав 763 млн доларів. У НБУ визнають, що цей дефіцит пов'язаний, перш за все, з плановими виплатами по обслуговуванню державного боргу ".

Крім того, незначно скоротилися обсяги експорту - переважно через зменшення експорту аграрної продукції і металу. І це незважаючи на те, що цінова кон'юнктура на ці товари є сприятливою для України.

Брак коштів можна було б покрити за рахунок великих доходів бюджету або ж за рахунок нових запозичень. Однак, як виглядає, обставини збіглися так, що жоден з цих варіантів не спрацьовує.

Щодо внутрішніх резервів країни, то після пожвавлення економічної активності в 2017 році, яку стимулювали зміни в оподаткуванні та підвищення зарплат, від початку 2018 зростання бюджетних витрат відбувається швидше, ніж зростають доходи.

За даними Державної казначейської служби, доходів державного бюджету за чотири місяці 2018 року було більш ніж на 5 млрд. грн. менше, ніж заплановано.

За більш загальним показником - дефіцитом бюджету, який показує різницю між доходами і витратами - ситуація не дуже обнадійлива. У березні дефіцит зведеного бюджету становив 18,3 млрд. грн.

На думку НБУ, так відбувається "за рахунок витрат на соціальні напрямки". Наприклад, в тому ж березні кількість домогосподарств, які отримують комунальні субсидії, становила 6,6 млн - це 44% від загальної кількості домогосподарств в Україні.

Можливо, щось зміниться завдяки змінам в системі нарахування субсидій, які уряд хоче виплачувати "живими грошима" і зробити більш адресними, в тому числі і завдяки більш ретельному відношенню до доходів тих, хто претендує на отримання субсидії.

За даними міністерства соціальної політики, за минулий опалювальний сезон 1 мільйон житлових субсидій отримали заможні громадяни - зокрема, і ті, хто живуть в квартирах площею понад 120 кв. м. і будинків понад 200 кв м.

Зовнішні джерела фінансування також поки не виглядають реальними. Понад рік Київ нічого не отримував від МВФ. Не надходять і позики від інших міжнародних кредиторів України - Світового банку, ЄС, ін.

Коли на початку осені минулого року Мінфіну вдалося розмістити українські облігації на 3 млрд доларів, багато хто говорив, що це може стати альтернативним варіантом залучення позик на світових фінансових ринках. Однак чим довше Києву не вдається відновити фінансування від МВФ, тим дорожчими стають запозичення у інших кредиторів.

Втім, під час зборів директорів МВФ і Світового банку у Вашингтоні в кінці квітня міністр фінансів України Олександр Данилюк не виключив, що Київ вийде на ринки запозичень ще до того, як досягне домовленостей з МВФ про наступний транш.

"Уряд може розмістити частину єврооблігацій до укладення угоди з МВФ на робочому рівні. Уряд уважно стежить за ситуацією і кон'юнктурою ринку", - розповів міністр агентству Bloomberg.

Але щоб отримати новий транш від МВФ, Київ повинен виконати ряд своїх зобов'язань, зафіксованих у Меморандумі про співпрацю з фондом.

Від квітня минулого року, коли Київ останній раз отримував транш МВФ, із зобов'язань України була виконана лише пенсійна реформа. Серед невиконаних вимог - прийняття закону про Антикорупційне суд, який депутати поки розглянули тільки в першому читанні, подавши до другого понад тисячу поправок.

Іншою причиною є виконання урядом власного рішення про облік ціни на імпортований газ в тарифах на газ для населення.

Це рішення було прийнято урядом в березні 2017 року. Однак з літа минулого року, коли стало зрозуміло, що це спричинить чергове підвищення тарифів, уряд заморозив їх на рівні 6 958 грн за тисячу кубів разом з податками і витратами на транспортування.

При цьому ціни на газ для промисловості, що не регулюються урядом, на 1 травня склали 10 042 грн за тисячу кубів.

Уряд відклав підвищення тарифів на газ для населення до 1 червня. Як заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман, зараз уряд намагається узгодити рішення цього питання з МВФ.

"Я в минулому році пообіцяв, що ціна в цьому опалювальному сезоні не змінюватиметься, і я своє слово дотримав. Зараз ми поки що в діалозі щодо подальших рішень", - заявив прем'єр в інтерв'ю агентству "Інтерфакс".

Аргументи Києва полягають в тому, що значна частина газу, яку споживає населення України, надходить з власного видобутку, а не від імпорту. А власний видобуток дешевше. Крім того, в уряді побоюються, що зростання тарифів призведе до зростання суми, потрібної для виплати субсидій.

Аргументи МВФ залишаються незмінними за багато років "газових" дискусій з Києвом - субсидування цін на газ для населення створює прихований дефіцит бюджету. Раніше він формувався як збиток "Нафтогазу", тепер "перетік" в субсидії.

Крім того, як відзначають енергетичні експерти, те, що ціни на газ внутрішнього видобутку менше, ніж на імпортований газ, аж ніяк не сприяє тому, щоб видобуток зростає.