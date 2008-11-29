Порошенко, Меркель і Макрон провели зустріч в Німеччині

Меркель підкреслювала, що зустріч лідерів Німеччини, Франції та України пройде не в рамках нормандського формату, так як президент Росії Володимир Путін в ній не бере участь.

Президент України Петро Порошенко, канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон провели зустріч в німецькому Аахені, повідомляється на сторінці глави Української держави в Twitter.

На відеозаписі видно, що в українську делегацію входять заступник голови Адміністрації Президента України Костянтин Єлісєєв, міністр закордонних справ Павло Клімкін та глава НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв.

Посол України в Німеччині Андрій Мельник зазначив в Twitter, що у Порошенка, Меркель і Макрона «фантастичний настрій».

Зустріч пройшла на полях щорічної церемонії вручення премії Карла Великого. Цього року її присудили Макрону за «енергійне бачення нової Європи».

Меркель підкреслювала, що зустріч лідерів Німеччини, Франції та України пройде не в рамках нормандського формату, так як президент Росії Володимир Путін в ній не бере участь.