Профессиональные услуги по перепланировке квартир – заказать на сайте intspace.com.ua

По каким причинам люди начинают перепланировку своего жилища? Чаще всего это случается тогда, когда что-то не устраивает в помещении. Обычно на такое длительное и затратное мероприятие решаются владельцы квартир в старых домах, построенных еще в советские времена. Это решение может превратить даже маленькую однушку в просторную студию, которую можно обставлять по собственному желанию.

Стоит ли заниматься этим самостоятельно, или лучше доверить дело организации, которая предоставляет услуги по перепланировке квартир ? Нужно быть готовым к тому, что эта процедура очень затратная и требует много времени. Придется подготовить целую кипу документов, выстоять в очередях, посетить множество инстанций и пройти через кабинеты начальников разных ведомств. Понятно, что в таком случае, процесс может обойтись очень дорого, ведь каждый чиновник будет требовать деньги на дополнительные расходы.

Обращение к профессионалам избавит владельца квартиры от стрессов и временных затрат. Он сможет потратить эти часы на что-то более важное и необходимое. Но каждому пользователю хочется знать, во сколько обойдется мероприятие в БТИ.

Какие факторы влияют на стоимость перепланировки

Цена будет зависеть от следующих показателей:

получение согласия от сотрудников жилищной инспекции;

согласование проекта перепланировки с газовыми организациями, пожарным надзором и прочими подобными органами;

получение технического паспорта у работников БТИ;

дополнительные консультации специалистов, при необходимости;

судебные расходы (если процедура не была узаконена вовремя).

Большое значение имеет проект перепланировки, который должен быть составлен очень грамотно. От него зависит, настолько безопасными и эффективными будут изменения в помещении. Поэтому, для таких целей лучше сразу обратиться к специалистам. Не стоит заниматься проектом самостоятельно для экономии, ведь тогда новая квартира может получиться непригодной для жизни.

Планировка, которая была проведена по правильно составленному проекту без предварительного согласования, может быть узаконена БТИ. Средняя стоимость почти всегда зависит от потребностей клиента по проведению разных работ.

Помочь в составлении и согласовании проекта сможет профессиональная студия дизайна интерьера как тут . К специалистам таких компаний можно обращаться не только для перепланировок, но и с другими целями – например, при необходимости разработки акустических решений.

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