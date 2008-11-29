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Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
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Країни ЄС встановлять стандарти рівня викидів CO2
Франція разом з іншими чотирма країнами Євросоюзу закликали встановити амбітні цілі щодо скорочення викидів вуглекислого газу для вантажних автомобілів, випередивши пропозицію Єврокомісії, яка очікується в кінці цього місяця.
У документі, з яким ознайомилися Reuters, Франція відзначає, що амбітні завдання повинні бути встановлені на період 2025, 2030 і 2050 рр. Це дозволить розширити зусилля по переходу на більш екологічне паливо.
До 16 травня Єврокомісія запропонує перші в Європі стандарти за рівнем викидів вуглекислого газу для вантажних автомобілів, після чого вони повинні будуть бути узгоджені Європейським парламентом і національними урядами країн ЄС.
Викиди вуглекислого газу в Європейському союзі від спалювання викопного палива в 2017 р збільшилися, повідомило статистичне відомство ЄС Eurostat, зазначивши, що скорочення викидів, пов'язаних зі зміною клімату, до сих пір залишається проблемою.
Викиди вуглецю в ЄС зросли на 1,8% в порівнянні з 2016 р, заявив Eurostat, при цьому на Мальті і в Естонії було зафіксовано двозначне збільшення.
Фінляндія і Данія показали різке зниження, в той час як викиди в Німеччині - найбільшої економіки блоку, яка до сих пір залежить від вугілля на 40% від усього споживання електроенергії, - змінилися незначно.
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