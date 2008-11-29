Британія зволікає з рішенням про митний союз з ЄС

Знадобиться чимало часу, щоб прийняти рішення про майбутнє торговельної угоди Великобританії з Європейським союзом, і це не повинно стати несподіванкою, заявив британський міністр у Brexit Девід Девіс.

Міністри глави кабміну Британії Терези Мей ще не визначилися з пропозицією про майбутні торговельні механізми між Британією та ЄС, що має запобігти поверненню жорстких торгових прикордонних відносин з країною-членом ЄС Ірландією.

Як писали "Весті.Економіка", Європейський союз може запропонувати Британії більш тісні відносини після Brexit, якщо прем'єр-міністр Тереза Мей вирішить залишитися в митному союзі блоку.

ЄС сподівається, що Лондон змінить свою позицію щодо того, які зв'язки він хоче після Brexit, після того як верхня палата парламенту Великобританії кинула виклик уряду по ключовому законопроекту, що стосується плану Мей вийти з митного союзу.

Дипломати і офіційні особи в Брюсселі майже нічого не добилися в переговорах по Brexit з часу останньої зустрічі лідерів країн ЄС у березні. Тоді Мей отримала зелене світло від своїх 27 колег, щоб почати переговори про майбутні відносини двох сторін.

Тупік багато в чому пояснюється тим, що Брюссель і Лондон досі окреслювали суперечливі позиції в своїй новій угоді після Brexit.